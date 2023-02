Utwór na rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie  

Tekst do piosenki napisał Jacek Cygan, a muzykę skomponował Marcin Pospieszalski. W nagraniu utworu "Bratnie niebo - modlitwa dla Ukrainy" wystąpili m.in. Dana Vynnytska z zespołu Dagadana, Andrzej Lampert, Orkiestra Sinfonia Carpathia oraz chór Cantores Sancti Nicolai.

- Ten utwór to wyraz szacunku oraz naszej solidarności dla narodu ukraińskiego. Z tego powodu z jego przesłaniem chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców - zaznaczają producenci. Piosence towarzyszy przejmujący teledysk w reżyserii Andrzeja Starowicza.

Utwór z teledyskiem dostępny jest TUTAJ. "Pomiłuj Panie bratnią ziemię, w nią tyle dni wsiąka krew i żal. Jej cierpienie pomiłuj Panie, tak piękna jest, choć we łzach. To, co ważne, to co święte, chleb powszedni nasz. Wolności płomień, co rozświetla kraj i nasze dusze, daj nam, Panie, daj nam, daj" - brzmi fragment tekstu.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest samorządową instytucją kultury, którą tworzą Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków oraz Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!". Od 1 stycznia 2009 r. celem działania Instytutu jest zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz dialog między religiami i kulturami.