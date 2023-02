Bp Mastalski: Bądźcie dumni ze swojego kapłaństwa  

Konferencję do kapłanów wygłosił ks. Mirosław Smyrak. Duchowni wzięli także udział w Drodze Krzyżowej i we Mszy św., której przewodniczył bp Janusz Mastalski. - Nie dajcie się zaprowadzić do narożnika. Bądźcie dumni ze swojego kapłaństwa. Bądźcie dumni, że jesteście ludźmi, którzy mogą innym pomóc, samemu się zbawiając. Miejcie więcej optymizmu - powiedział Mastalski, dodając, że jest dumny z kapłanów archidiecezji krakowskiej i dziękując im za ich codzienną posługę.

Biskup, zwracając się do kapłanów, nazwał ich "sługami słowa" i zachęcił, aby dzisiejszą liturgię rozważali z perspektywy Tego, kto prowadzi, ale i tego, który jest także prowadzony. - Kapłan podąża za Jezusem, a zatem stara się być człowiekiem, który nie idzie przed Nim, nie idzie obok, ale idzie za Nim - mówił hierarcha.

Zwrócił uwagę, że chorobą, która często dopada kapłanów, może być brak wrażliwości na zło. - Kapłańska wrażliwość na zło, to odważne nazywanie go po imieniu, wspieranie innych w chwilach trudnych, (…) likwidacja zła u siebie - stwierdził biskup. Podkreślił, że celem kapłana powinien być powrót po grzechu na właściwą drogę. Zaznaczył, że kapłański powrót do dobra zależy od środków, jakie się dobierze, aby przy tym dobru pozostać.