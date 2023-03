Teologowie zaczęli świętowanie  

Obradowano w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Podzamcze. - To wielkie, wspaniałe dzieło Boże, a najważniejsi w nim są ludzie - ocenił PTT ks. prof. Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Życzenia do obradujących skierowali kard. Stanisław Dziwisz, abp Marek Jędraszewski i abp Józef Michalik.

Prezesem stowarzyszenia na kolejną, trzyletnią kadencję wybrano ks. prof. Kazimierza Panusia, kierującego nim od 1996 roku. Ksiądz prezes jest autorem licznych publikacji naukowych na temat kaznodziejstwa oraz książek biograficznych przedstawiających wielkich ludzi Kościoła. Kieruje Katedrą Homiletyki i Komunikacji Religijnej na UPJP II oraz wykłada homiletykę w seminarium duchownym. - Towarzystwo jest forum wymiany myśli teologicznej, m.in. przez sympozja i wykłady otwarte. Obecnie liczy 951 członków zrzeszonych w 17 oddziałach. W Krakowie, który jest siedzibą jego władz, działają rozmaite sekcje, m.in. biblijna, prawa kanonicznego, apologetyczna, teologii fundamentalnej, homiletyczna, historyczna. Dużą część członków PTT stanowią obecnie osoby świeckie, przeważnie katecheci - informuje ks. prof. Panuś.

Stowarzyszenie powstało we Lwowie 23 lutego 1924 r. z inicjatywy profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza. Powstawały także oddziały w różnych stronach Polski. Towarzystwo miało podnosić poziom wiedzy religijnej. Po wojnie sytuacja się zmieniła nie tylko ze względu na zmianę granic. Władze komunistyczne nie zatwierdziły oddziału warszawskiego, ale osobowość prawną otrzymał oddział w Krakowie. Od 1948 r. zaczęto wydawać ukazujące się do dziś czasopismo "Ruch Biblijny i Liturgiczny", potem zaś "Analecta Cracoviensia". W wydawnictwie PTT (działającym obecnie pod nazwą UNUM) ukazała się także m.in. słynna książka "Osoba i czyn" Karola Wojtyły. - W naszym wydawnictwie, kierowanym przez Sebastiana Wojnowskiego, ukazują się m.in. kolejne tomy cyklu tematycznych antologii naukowych "Kazania w kulturze polskiej". Ukazało się ich już 7, a będzie jeszcze 5. Wydano m.in. zbiory kazań adwentowych, bożonarodzeniowych, pasyjnych, wielkanocnych, funeralnych, maryjnych i patriotycznych. We wszystkich tomach są także obszerne wprowadzenia do tematu oraz biogramy kaznodziejów - wyjaśnia ksiądz prezes.

Warto zaznaczyć, że wszystkie publikacje wydawnictwa są dostępne nie tylko w wersjach papierowych, lecz także w otwartym, bezpłatnym dostępie w wersjach elektronicznych, na stronie internetowej Repozytorium Instytucjonalnego Polskiego Towarzystwa Teologicznego: https://repozytorium.ptt.net.pl.