Obrzęd odbył się już po raz kolejny w tej świątyni dla podkreślenia, że Eucharystia była w centrum życia św. Jana Pawła II.

O znaczeniu wybraństwa w posłudze szafarzy nadzwyczajnych mówił w kazaniu ks. Paweł Baran, proboszcz katedry na Wawelu i ceremoniarz archidiecezji krakowskiej. Podkreślił, że wybranie nadzwyczajnych szafarzy jest wyjątkowe, bo będą zanosić ludziom Chrystusa w kawałku chleba. - To jest wasze główne zadanie - czynić Boga bliskim drugiemu człowiekowi - powiedział kaznodzieja. Dodał, że każdy chrześcijanin został przez Boga powołany i wybrany, a zadaniem wierzących jest to powołanie rozpoznać. Nadzwyczajni szafarze, którzy przyjęli dzisiaj błogosławieństwo do posługi w Kościele, to powołanie rozpoznali bardzo konkretnie. - Wybranie to nie jest prezent. Wybranie jest darem, który człowiek przyjmuje i staje się także zadaniem - otwiera nową perspektywę i wyznacza kolejny, konkretny kierunek w życiu - mówił kapłan.

Trzydziestu nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej do posługi w Archidiecezji Krakowskiej pobłogosławił bp Robert Chrząszcz. - Cieszymy się, że powiedzieliście „tak” Kościołowi, który potrzebuje waszej pomocy, ale szczególnie waszego świadectwa. Macie nieść Chrystusa w Komunii świętej innym ludziom, ale doskonale wiecie, że macie Go nieść w swoim sercu, w swoim świadectwie, w swojej wierności Panu Bogu - mówił do nadzwyczajnych szafarzy krakowski biskup pomocniczy. - Pragniemy być sługami Jezusa i troszczyć się o Niego, o Jego obecność w postaci chleba z oddaniem i miłością. Jesteśmy świadomi wielkiej odpowiedzialności, za powierzony nam skarb. Zrobimy wszystko, aby tego zaufania nie zawieść - mówił przedstawiciel pobłogosławionych dziś nadzwyczajnych szafarzy.

Wśród nowych szafarzy znalazł się m.in. prof. Krzysztof Gurba, informatyk, filozof, medioznawca, dziennikarz, tłumacz, niegdyś wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i redaktor "Gościa Krakowskiego", obecnie wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego i prezes oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.