Abp Jędraszewski o św. Janie Pawle II: Całym sobą płacił za wolność  

Pieśni i piosenki religijne związane z Janem Pawłem II były w trakcie koncertu przeplatane fragmentami jego wystąpień. Metropolita krakowski przypomniał, jak papież rozumiał wolność. Cytował jego słowa z poematu "Myśląc Ojczyzna": "Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jak dar,/ utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne./ Całym sobą płacisz za wolność - więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc/ ciągle na nowo siebie posiadać".

- Nie tylko tak pisał i tak nauczał. Całym sobą nieustannie płacił za wolność - gdy głosił konieczność podporządkowywania jej obiektywnej prawdzie o wartościach, gdy domagał się prawa do życia dla nienarodzonych i ciężko chorych, gdy ukazywał piękno miłości kobiety i mężczyzny, gdy bronił małżeństwa i rodziny, gdy do nauczania społecznego Kościoła wprowadzał pojęcie solidarności, gdy zwłaszcza w okresie stanu wojennego upominał się o Polskę i jej prawo do w pełni suwerennego bytu - mówił metropolita krakowski. - Całym sobą płacił za wolność - zarówno w dniu zamachu na jego życie 13 maja 1981 r., jak i w niedzielę 29 maja 1994 r., kiedy podczas modlitwy "Anioł Pański" swoje cierpienia, związane z początkami choroby Parkinsona, ofiarował w intencji rodzin całego świata. Płacił sobą za wolność Polski szczególnie wtedy, gdy wielkim żalem przepełniała go świadomość, że tak wielu jego rodaków nie chciało budować wolności swojego kraju na zasadach Dekalogu. Dramatycznie występując przeciwko aborcji, wyznawał w Kielcach w 1991 r.: "Dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć!" - dodał abp Jędraszewski.

Metropolita krakowski wspomniał, że papież "nie godził się na słabość". - Nie zapominał, że został posłany przez Pana. Czuwał aż do ostatniej swojej godziny. On - zapowiedziany przez Juliusza Słowackiego "słowiański papież". Święty Jan Paweł II Wielki - stwierdził abp Jędraszewski.