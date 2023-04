Samochód dla "Beczki"  

Korzystamy z niego przy okazji różnego rodzaju wyjazdów duszpasterskich, których w ciągu roku jest całkiem sporo, oraz organizacji wielu wydarzeń, jak chociażby dobrze znane »Ciacho za ciacho«. To wszystko sprawia, że w naszym duszpasterskim funkcjonowaniu samochód jest naprawdę potrzebny i niezbędny, i to nie tylko dlatego, że je bardzo ułatwia, ale też sprawia, że może wydarzać się ogromna ilość dobra" - tłumaczy DA "Beczka".

Duszpasterstwa nie stać na taki wydatek. "Dlatego zwracamy się do was z prośbą o pomoc. Bardzo prosimy o przekazanie naszego apelu wszystkimi możliwymi kanałami także innym osobom, które mogą nam w jakikolwiek sposób pomóc" - apelują członkowie wspólnoty.

Wszystkie informacje o zbiórce oraz formularz umożliwiający przekazanie darowizny znajdują się na stronie www.wspieramdabeczka.dominikanie.pl. "Będziemy ogromnie wdzięczni za każde Wasze wsparcie, a w dowód wdzięczności zapewniamy o naszej codziennej modlitwie za wszystkich naszych dobroczyńców w czasie porannych akademickich Mszy św." - zapewniono na tej stronie.

DA "Beczka" powstało 29 września 1964 r. mocą decyzji ówczesnego prowincjała o. Jana Janczaka OP. W 1980 r. do duszpasterstwa należało około 3 tys. osób, czyli 8 proc. krakowskich studentów. Opiekunami duchowymi wspólnoty byli m.in. o. Jan Andrzej Kłoczowski OP, o. Joachim Badeni OP czy o. Adam Szustak OP.

"»Beczka« to wszyscy, którzy do niej przychodzą. Nie ma żadnych skomplikowanych reguł. Nie ma zapisów. Jedyny warunek - musisz być studentem. Więc jeśli chcesz do nas dołączyć, to po prostu przyjdź i zobacz. Znajdź coś dla siebie i czuj się zaproszony do współtworzenia wszystkiego, co robimy" - napisano o wspólnocie na stronie internetowej krakowskich dominikanów.