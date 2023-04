Modlitwa za świat w Niedzielę Miłosierdzia  

Stowarzyszenie w Święto Miłosierdzia chce objąć cały glob modlitwą - Koronką do Bożego Miłosierdzia. - Żyjemy w świecie, który w swoim niepokoju i cierpieniu naprawdę potrzebuje miłości miłosiernej Boga, dającej nadzieję i siłę. Jezus, zwracając się do św. s. Faustyny, zachęcał szczególnie do modlitwy w Niedzielę Miłosierdzia i chcemy tą inicjatywą odpowiedzieć na jego wezwanie - tłumaczy s. Emanuela Gemza ISMM, przewodnicząca Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia "Faustinum".

Aby wziąć udział w akcji, trzeba wejść na stronę www.faustinum.pl/pl/milosierdzie-dla-nas-i-calego-swiata-2023, a następnie wybrać kontynent i nazwę kraju, za który chcemy się modlić w nadchodzącą Niedzielę Miłosierdzia.

- Namawiamy, by wybierać takie kraje, za które jeszcze nikt się nie modli. By każdy naród był objęty duchowym wsparciem. Podpowiadamy, by przed modlitwą wyobrazić sobie ludzi żyjących w danym kraju - mówi s. Gemza. Co ważne, można wybrać więcej niż jedno państwo.

Stowarzyszenie "Faustinum" zrzesza osoby z ponad 90 krajów świata - świeckie, konsekrowane, a także kapłanów. Ich formacja ma charakter indywidualny lub wspólnotowy. Przynależność do "Faustinum" ma dwa etapy - wolontariat i członkostwo. Organizacja wyrasta z charyzmatu św. s. Faustyny i uczestniczy w jej misji. Jest związane ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Stowarzyszenie szerzy kult Bożego Miłosierdzia i głoszenie prawdy o Bożym miłosierdziu poprzez świadectwo swojego życia, podejmowanie konkretnych uczynków i dzieł miłosierdzia oraz wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świata poprzez ofiarę i modlitwę.