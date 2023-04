Bp Zając: Tylko osobiste spotkanie z Chrystusem prowadzi do zwycięstwa  

Mszą św. odprawioną przez honorowego kustosza sanktuarium Bożego Miłosierdzia bp. Jana Zająca rozpoczęły się w krakowskich Łagiewnikach obchody Niedzieli Bożego Miłosierdzia. W tym roku przebiegają one pod hasłem "W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój".

W homilii bp Zając podkreślał, że zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. - Jezusowe „Pokój wam” przyjęte z wiarą jest pierwszym darem i pierwszym wyzwoleniem z lęku, w miejsce którego pojawia się radość. Znika lęk przed przyszłością, przed niepewnością i ciemnością. Umysł ogarnia światło - opisywał.

Jak podkreślał emerytowany biskup, prawdziwym wyzwoleniem człowieka jest przebaczenie grzechów, grzech bowiem jest niewolą. - Miłosierdzie objawione w sakramencie pokuty przynosi wolność człowiekowi i obdarza go pokojem, ale konieczne jest osobiste spotkanie ze zmartwychwstałym Panem – dodał.

Przywołując postać św. Tomasza, zauważył, że „niewiara, niedowierzanie ograniczają człowieka w dojściu do prawdy, są pewnym zniewoleniem ludzkiego umysłu”. - Jezus otwiera oczy na prawdę o swoim zmartwychwstaniu. Głoszenie tej prawdy jest jednym z czynów miłosierdzia. Tomasz poznał ją nie przez jakiś teoretyczny wykład, ale przez osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym i dotknięcie Jego ran – podkreślał bp Zając.

Jego zdaniem w Polsce „doświadczamy prawdy, że Chrystus przychodzi nieustannie do swojego Kościoła i przekazuje dary odkupienia”. - To one dają najwięcej siły ludziom i wspólnotom, aby przetrwać trudne czasy, znieść upokorzenia i nie pozwolić na zniewolenie – dodał.

- Hojne dary Zmartwychwstałego są przekazywane naszej ojczyźnie z obfitością. Boży pokój usuwa lęk, daje siłę, aby z radością i wiernie służyć Bogu i bliźnim, bo „miłosierni miłosierdzia dostąpią” – nauczał honorowy kustosz łagiewnickiego sanktuarium. Przypomniał słowa Jezusa skierowane do św. Faustyny: „Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje”.

Wieczorem odbędzie się nabożeństwo Drogi Miłosierdzia, a po nim nocne czuwanie modlitewne w intencji ojczyzny. O północy Mszę św. odprawi bp Janusz Mastalski. Modlitwa potrwa do 4.30.

W niedzielę w łagiewnickiej bazylice odprawionych będzie pięć Mszy św. O 6.00 Mszy św. przewodniczyć będzie ks. Michał Kania, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. O 8.00 Mszę św. odprawi bp Damian Muskus OFM. O 12.30 Mszy św. będzie przewodniczył kustosz sanktuarium św. Jana Pawła II ks. Tomasz Szopa, o 16.0 biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, a o 18.00 bp Robert Chrząszcz będzie przewodniczył Mszy św. z udziałem młodzieży archidiecezji krakowskiej.

O 10.00 przy ołtarzu polowym Mszę św. odprawi abp Marek Jędraszewski. Nabożeństwo będzie transmitowane przez TVP1. Metropolita krakowski poświęci Dzwon Nadziei do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia powstającego w Tengandogo w Burkina Faso.

Uroczysta Godzina Miłosierdzia zostanie odprawiona w bazylice o 15.00.

O 10.30 Mszę w języku angielskim w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny odprawi ks. Bernardo Ibarra IVE. W tym samym miejscu o 19.00 Mszy św. będzie przewodniczył o. Grzegorz Zembroń, prowincjał misjonarzy saletynów.

Święto Miłosierdzia Bożego dla archidiecezji krakowskiej wpisał do kalendarza liturgicznego w 1985 roku kard. Franciszek Macharski. Na prośbę Konferencji Episkopatu Polski Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce, a od kanonizacji św. Faustyny 30 kwietnia 2000 r. obowiązuje ono w całym Kościele.