Konsekracja kościoła w Bęble  

W trakcie konsekracji, która jest symbolicznym znakiem przekazania danej świątyni Bogu, namaszczono ołtarz i 12 innych miejsc w kościele. - Żyjemy Bożą mocą i Bożą mądrością. Żyjemy tymi wspaniałymi łaskami, jakimi obdarza nas Bóg, bo z tej Bożej mocy i mądrości zrodził się ten wspaniały budynek, ta świątynia, którą uroczyście przekazujemy Bogu - powiedział metropolita krakowski w trakcie Mszy św. - Niech ten dom Boży będzie miejscem spotkania Boga z ludźmi. Niech ich modlitwy wznoszą się do nieba jak dym kadzidła. Niech to miejsce będzie miejscem kultywowania i przekazywania świętej wiary - dodał administrujący parafią od 13 września 2022 r. ks. Mirosław Kulesa.

Bębło oraz Czajowice przez wieki należały do parafii św. Mikołaja w Białym Kościele. Zamysł budowy świątyni w Bęble zaczęto realizować na przełomie lat 70. i 80. ub. wieku. W maju 1992 r. kamień węgielny kościoła poświęcił kard. Franciszek Macharski. On też w 1996 r. skierował tu do prowadzenia duszpasterstwa ks. Jana Skotnickiego. W tym samym roku w budującym się jeszcze kościele udzielono pierwszego chrztu oraz ślubu, w 1997 r. dzieci szkolne przystąpiły zaś do I Komunii św. Parafię, którą objął ks. Skotnicki, erygowano formalnie pod koniec 1999 roku. Należy do niej ponad 1200 mieszkańców Bębła oraz ponad 590 mieszkańców Czajowic. Działają tu rada parafialna, róże różańcowe, grupa Domowego Kościoła, Grupa Biblijna, schola oraz lektorzy i ministranci. Z parafii wyszło, jak do tej pory, dwóch kapłanów. - Zmarły w 2004 r. ks. Jan dał się poznać nie tylko jako wspaniały duszpasterz, ale również jako wyśmienity gospodarz. Pod jego kierownictwem ukończono budowę kościoła i plebanii. Ołtarz, żyrandole i ławki ufundowała rodzina Małysów z Chicago, pochodząca z Bębła. W krótkim czasie dobudowano zaplecze gospodarcze, ogrodzenie i parking, zagospodarowano tereny zielone, wymalowano wnętrze kościoła, wybudowano ołtarz główny, wykończono plebanię i zadbano o wyposażenie świątyni - wylicza ks. Kulesa.

Dzięki staraniom ks. Jerzego Bargiela parafia pozyskała relikwie Apostołów Miłosierdzia Bożego - św. s. Faustyny oraz św. Jana Pawła II. Teraz doszły do tego jeszcze relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które zostaną umieszczone w ołtarzu głównym, a także relikwie bł. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. - Wszystkie te dzieła byłyby niemożliwe, gdyby nie ofiarność i pracowitość wielu pokoleń parafian z Bębła i Czajowic, którzy własnymi rękami wznosili Panu tę świątynię i własnym wysiłkiem ją utrzymują - mówi administrator parafii.