Hitlerowski obóz koncentracyjny Ravensbrueck został wyzwolony78 lat temu - 30 kwietnia 1945 roku. Ostatnie dni kwietnia to także pamięć o ofiarach obozów Sachsenhausen i Dachau, uwolnionych kilka dni wcześniej.

Ravensbrueck zajmuje wśród niemieckich kacetów miejsce specjalne. Był obozem kobiecym, w których niemieccy pseudomedycy dokonywali okrutnych eksperymentów. Jedną z ofiar tego obozu jest dr Wanda Półtawska, która 27 kwietnia uczestniczyła w uroczystej Mszy św. w bazylice Mariackiej. Eucharystii przewodniczył bp Robert Chrząszcz, a homilię wygłosił ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak, który nawiązując do przypadającego na ten dzień czytania z Księgi Izajasza rozważał sens cierpienia jako drogi do zbawienia. Bp Chrząszcz przypomniał z kolei modlitwę Jana Pawła II o pokój i przeciwko wojnie i agresji.

Po Mszy św. dr Półtawska w swoim wystąpieniu zwróciła się natomiast do młodych, apelując, by nieśli w przyszłość wartości duchowe, wartości wyższego rzędu, którym grozi zagłada we współczesnym świecie. - Ciało ludzkie jest mdłe, ale ducha nie gaście! - mówiła.

Uczestnicy Mszy św. przeszli później przed Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie na pamiątkowych płytach kryjących ziemie z miejsc kaźni pamięci złożono kwiaty. Organizatorami obchodów były stowarzyszenie Ne Cedat Academia i Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück.