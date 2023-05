Hospicjum, które swoją siedzibę ma w Nowej Hucie przy ul. Fatimskiej, to instytucja specjalna, bo jej pracownicy i wolontariusze jak nikt inny wiedzą, w jaki sposób towarzyszyć tym najbardziej chorym, najsłabszym i najbardziej cierpiącym w ostatnich miesiącach, tygodniach, a czasem dniach życia. Ważnym elementem finansowania hospicjum są publiczne zbiórki, a jedną z nich jest coroczna akcja Pola Nadziei.

W ramach tej akcji, której symbolem jest żonkil, oprócz sadzenia żonkilowych łąk na Plantach (a także w innych miejscach Krakowa), odbywają się więc kwesty, w tym... jedna ruchoma, tramwajowa. Jej współorganizatorem jest Klub Honorowych Krwiodawców krakowskiego MPK, a odbywa się ona w tym roku na trasie tramwaju linii 6, pomiędzy Cichym Kącikiem a Małym Płaszowem. Jeden ze składów krążących po tej trasie oklejony jest plakatami z żonkilowym logo, a jadąc nim, można złożyć datek na hospicjum. Datki zbierają zaś wolontariusze i wolontariuszki, uczniowie i uczennice VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 105 na os. Słonecznym w Nowej Hucie, nad którymi opiekę pedagogiczną sprawują Maria Szewczyk i Benedetta Szklarska. Co ważne, ta młodzież działa charytatywnie już od IV klasy, a obecnie pracuje też dla Banku Żywności (dwa razy do roku), zawsze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Gwiazdki Dla Zwierzaka.

Renata Połomska, koordynator Pól Nadziei, które w tym roku trwają pod hasłem: "Bądźmy razem", przypomina też, że hospicjum można wesprzeć cały czas, nawet nie wychodząc z domu - wystarczy zrobić przelew na konto lub wpłacić datek do wirtualnej puszki. Szczegóły na www.hospicjum.krakow.pl/wirtualna-puszka.

13 maja, czyli w najbliższą sobotę, odbędzie się natomiast Malowanie Pełne Nadziei, czyli wydarzenie realizowane dzięki życzliwości Nowohuckiego Centrum. - Chcemy zachęcić mieszkańców Krakowa do malowania obrazów, obrazków, obrazeczków dla chorych w naszym hospicjum. Zapraszamy dorosłych i dzieci do NCK ze swoimi ulubionymi farbami, kredkami, może sztalugą od godz. 10 do 13. Skoro śpiewać może każdy, to malować oczywiście też - zachęca R. Połomska.