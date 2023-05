Stypendyści zajmą się dziećmi  

We wtorek 9 maja oficjalnie ruszyła świetlica, którą stypendyści Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia będą prowadzić dla dzieci w salach krakowskiego Arcybractwa Miłosierdzia.

Pomoc w odrabianiu lekcji, śpiewanie, rysowanie czy gry planszowe to tylko niektóre formy spędzania czasu, które będą czekać na dzieci w wieku od 5 do 12 lat w każdy wtorek maja i czerwca w godzinach od 16.00 do 19.00 przy ul. Siennej 5 w Krakowie.

- Chcemy podzielić się z najmłodszymi naszymi talentami, sercem i czasem. Nie da się ukryć, że studiując na wielu różnych kierunkach, gromadzimy w jednym miejscu szereg zainteresowań, które możemy pomóc odkrywać dzieciom, tworząc wyjątkową przestrzeń do zabawy i nauki - wyjaśnia Weronika Karnasiewicz, szefowa krakowskiej wspólnoty FDNT.

Jedną z atrakcji czekającą na podopiecznych nowej świetlicy będą warsztaty fotograficzne i rozwijanie swoich zainteresowań w ramach projektu "Samotne pasje". Będą też tańce czy zajęcia muzyczne.

- Mamy już takie doświadczenie, bo z sukcesem współpracujemy z jednym z krakowskich domów dziecka. To dodało nam skrzydeł i zachęciło do tego, by rozszerzyć działalność - dopowiada Mateusz Grzesik, zaznaczając, że w planach pomysłodawców świetlicy jest ogłoszenie swojej działalności w krakowskich szkołach i domach dziecka.

W prowadzenie zajęć będzie zaangażowanych blisko 20 studentów stypendystów FDNT. Na świetlicowe warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem e-mail swietlica.sienna5@gmail.com lub pod numerem telefonu 885 184 823.