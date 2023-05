Nie żyje o. Korneliusz Jackiewicz  

Był żywą kroniką opactwa cystersów, m.in. autorem znanej i cenionej książki "Miłość bez miary. Historia cudownego Krzyża Mogilskiego", której siódme wydanie ukazało się w 2017 r. Ta publikacja była wyrazem wielkiej czci autora dla Jezusa, którego figura jest umieszczona na krzyżu umieszczonym w opactwie cystersów w Mogile, będącym sanktuarium Krzyża Świętego. Modlili się i modlą przed nim liczni pielgrzymi. Byli wśród nich m.in. monarchowie: Kazimierz Wielki i królowa Jadwiga Andegaweńska, późniejsza święta. Wśród modlących się tu osób byli także: br. Albert Chmielowski, Aniela Salawa i papież Jan Paweł II, którzy również zostali wyniesieni na ołtarze.

O. Jackiewicz budował Nową Hutę materialnie i duchowo. Przyjechał tu jako osiemnastolatek w 1951 r. jako junak szkolnego hufca "Służby Polsce" z województwa warszawskiego. Junacy pomagali budować pierwsze osiedla nowohuckie. Bolek Jackiewicz pewnej niedzieli, ubrany w mundur junacki, zamiast do centrum Krakowa trafił do opactwa w Mogile. Tu zobaczył ojców cystersów, pomodlił się pod Krzyżem Mogilskim. Po kilku dniach przyszedł tu jeszcze raz, także w mundurze, by porozmawiać o możliwości wstąpienia do klasztoru. Wróciwszy do domu po zakończeniu w sierpniu 1951 r. służby junackiej, rychło powrócił do Mogiły. W połowie września rozpoczął nowicjat zakonny. "Boża Opatrzność tak zrządziła, że ten klasztor stał się moim domem. Złożyłem w nim śluby zakonne i przyjąłem święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Karola Wojtyły w 1959 r." - wspominał w swej książce "Miłość bez miary".

Przyjął zakonne imię Korneliusz. Zaangażował się w duszpasterstwo przy parafii mogilskiej. Obowiązków nie brakowało bo tysiące mieszkańców Nowej Huty w tym ich dzieci, tylko u cystersów mogli znaleźć opiekę duchową. O. Jackiewicz wspominał, że na katechizację przychodziło tu po 10 tys. dzieci i młodzieży.

O wyjątkowości osoby zakonnika jest przekonany dr Jan Franczyk, nauczyciel akademicki i redaktor "Głosu. Tygodnika Nowohuckiego", pod koniec lat 70. ub. wieku redaktor czasopisma „Krzyż Nowohucki”, wydawanego poza zasięgiem cenzury przez Chrześcijańską Wspólnotę Ludzi Pracy. - Ojciec Korneliusz był wielkim czcicielem mogilskiego Krzyża, a jednocześnie człowiekiem niezwykłej pokory - pomimo doktoratu i wielu książek jakie napisał. Był jedną z tych osób, które znacząco wpłynęły na moje życie. To On, sześćdziesiąt lat temu, przygotowywał mnie jako katecheta, do Pierwszej Komunii. I, pomimo upływu tych lat, do dzisiaj pamiętam jak obrazowo tłumaczył nam wtedy, dzieciom, na czym polega istota sakramentu pojednania, czyli spowiedzi. Zachowałem to w pamięci do dzisiaj - wspomina dr Franczyk.

Uroczystości pogrzebowe o. Jackiewicza rozpoczną się kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej (os. Szklane Domy 7 w Krakowie-Nowej Hucie) w piątek 19 maja o godz. 10, wprowadzeniem trumny z ciałem zmarłego i wspólną modlitwą różańcową. Po tej modlitwie, o godz. 11 rozpocznie się Msza św. Po niej zaś przejazd na cmentarz w Grębałowie, gdzie o. Jackiewicz, zostanie pochowany w grobowcu zakonnym. Dla uczestników pogrzebu zostaną podstawione autokary od strony os. Szklane Domy.