Święto Straży Granicznej na Wawelu.  

Święto Straży Granicznej obchodzone jest w rocznicę powołania tej służby i w tym roku to już 32. rocznica.

Apel przeprowadzono zgodnie z ceremoniałem wojskowym obowiązującym przy podobnych okazjach. Prezydent wręczył awanse na stopnie generalskie pułkownikowi SG Adamowi Warnarskiemu i pułkownikowi SG Tomaszowi Zybińskiemu. Nowi generałowie otrzymali szable z rąk ministra Kamińskiego. Zasłużonych oficerów i podoficerów odznaczono odznaczeniami państwowymi i resortowymi. 160 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy otrzymało ceremonialne uderzenie szablą w ramię oznaczające promocję na pierwszy stopień oficerski - podporucznika.

Do zgromadzonych pododdziałów i gości przemówił dowódca służby generał dywizji SG Tomasz Praga, a następnie prezydent Andrzej Duda. Prezydent dziękował funkcjonariuszom za wierną i zgodną z rozkazami służbę Rzeczypospolitej. - Dziękuję, że w niezachwiany sposób realizujecie swój podstawowy obowiązek, jakim jest strzeżenie granicy Rzeczpospolitej Polskiej i bezpieczeństwa jej obywateli - podkreślił. - Przed nami dzisiaj bardzo wiele wyzwań. Ta granica, której dzisiaj tak bardzo musicie strzec; te prawie 1200 km granicy RP, 650 km w sumie granicy morskiej i lądowej z okręgiem kaliningradzkim, granica z Białorusią, 530 km z Ukrainą - to dzisiaj odcinek, który wymaga szczególnej uwagi, szczególnego skupienia, który cały czas stanowi szczególne wyzwanie. Jesteście państwo jednym z filarów bezpieczeństwa naszego kraju i przede wszystkim nas wszystkich. To dzięki temu Polacy mogą spać spokojne, pracować spokojnie, spokojnie posyłać dzieci do szkoły - dodał prezydent Rzeczypospolitej.

Kolejny przemawiający, minister Mariusz Kamiński zwrócił uwagę na szczególne trudności powstałe dla Straży Granicznej w ostatnich latach. - Kilka lat temu kto by się spodziewał, że będziecie musieli z dnia na dzień odtwarzać posterunki graniczne tam, gdzie od lat ich nie było - na granicy południowej i zachodniej; będziecie musieli tworzyć kordon sanitarny wokół naszego kraju, bo pojawiło się coś nieoczekiwanego, nowego, nieznanego, śmiertelnie groźnego dla naszych obywateli - mówię tu o pandemii - mówił minister. Podkreślił także rolę funkcjonariuszy w opanowaniu sytuacji powstałej w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie i związanej z tym masowej wędrówki wojennych uchodźców, tworzącej znaczne wyzwanie logistyczne i humanitarne.

Apel zakończył pokaz musztry paradnej.