Czarny Dunajec. Miejski żłobek dla 80 małych górali  

W uroczystym otwarciu nowej placówki wziął udział wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. - Tu w Czarnym Dunajcu widać, jak bardzo potrzebne są projekty bliskie mieszkańcom. Dzięki finansowemu wsparciu samorząd może aktywnie odpowiadać nie tylko na najpilniejsze potrzeby, ale także na te, które są szczególnie istotne z punktu widzenia miejscowej społeczności – mówił Mateusz Małodziński.

Miejski Żłobek w Czarnym Dunajcu to pierwszy tak nowoczesny obiekt na Podhalu. Spełnia on najwyższe standardy usług opieki nad najmłodszymi dziećmi i jest też dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. - Jest to pierwszy na Podhalu samorządowy żłobek. Dotychczas na naszym terenie nie było w ogóle żłobka, nawet prywatnego. Dlatego taka inwestycja bardzo się przysłuży naszym mieszkańcom, a w szczególności matkom, które będą mogły oddać swoje dzieci pod fachową opiekę, a same będą mogły wrócić, bądź podjąć pracę – mówi Marcin Ratułowski, burmistrz miasta i gminy Czarny Dunajec.

Łącznie opieką w placówce edukacyjnej może zostać objętych 80 dzieci. - Bardzo dobre rozwiązanie dla mnie i dla żony. Nasze dziecko pozna tutaj inne dzieci, jego rozwój będzie bardzo efektywny. Krystian będzie miał na pewno dobrą epokę w 16-osobowej grupie - mówił Marcin Tylka z Cichego, który zdecydował się na umieszczenie swojego dziecka w Miejskim Żłobku w Czarnym Dunajcu.

Miejski Żłobek to nowoczesny i dopasowany do najwyższych standardów budynek wynikających z obecnego prawa budowlanego. W obiekcie znajduje się zaplecze gastronomiczne, które będzie służyć nie tylko żłobkowi, ale również i sąsiadującemu przedszkolu. Żłobek i przedszkole połączone zostały także wspólną kotłownią, aby zmniejszyć koszty ogrzewania. Zastosowany do tego został gaz. Przy okazji zmieniło się również oblicze sąsiadującej elewacji przedszkola, która doczekała się termomodernizacji, a przed żłobkiem powstał nowoczesny plac zabaw.

Koszt nowego obiektu edukacyjnego w Czarnym Dunajcu to około 7,5 mln złotych. Gmina pozyskała na to zadanie dofinansowanie 2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.