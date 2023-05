Kraków. Jubileuszowe Święto Prawników  

W kolegiacie uniwersyteckiej św. Anny odprawiono wieczorem pod przewodnictwem ks. prof. Tadeusza Panusia, proboszcza kolegiaty, Mszę św. przy relikwiach św. Iwona. Przeniesiono je wcześniej procesyjnie do świątyni wraz z wizerunkiem patrona - kopią obrazu znajdującego się na fasadzie Domu Konsystorskiego przy ul. Kanoniczej 23. Relikwie niósł ks. dr Marcin Wolczko, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, kierujący obecnie Duszpasterstwem Prawników Archidiecezji Krakowskiej, obraz św. Iwona zaś nieśli członkowie Korporacji Akademickiej Acropolia Cracoviensis.

W Mszy św. wziął udział m.in. prof. Wacław Uruszczak (ur. 1946), wybitny znawca historii prawa polskiego oraz prawa kanonicznego. Był ostatnim doktorantem wybitnego prawnika - prof. Adama Vetulaniego, podkreślającego zawsze swą wierność zasadom katolickim. Jako wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego kierował m.in. Katedrą Historii Prawa Polskiego oraz Zakładem Prawa Kościelnego a także Instytutem Historyczno-Prawnym. Jako znawca dziejów parlamentaryzmu polskiego, dokonał fundamentalnej korekty daty pierwszego posiedzenia Sejmu złożonego z trzech stanów: króla, członków Rady Królewskiej, czyli senatorów, oraz posłów. Do tej pory przyjmowało się datę 1493, on jednak udowodnił, że takim był już Sejm walny koronny obradujący w 1468 r. w Piotrkowie.

Prof. Uruszczak w dniu tegorocznego Święta Prawników został odznaczony w auli Collegium Maius UJ Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym mu przez prezydenta Rzeczypospolitej "za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych, za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie". Oficer orderu wygłosił wykład "Wierność - wartość na czas zmian". Warto dodać, że prof. Uruszczak występował tego dnia w bogato szamerowanym mundurze komandora papieskiego orderu św. Sylwestra z insygniami tego odznaczenia, które w 2016 r. przyznał mu papież Franciszek. - Badania prowadzę nadal. Poprawiłem m.in. moim zdaniem rozumienie postanowień Konfederacji Warszawskiej (1573) w odniesieniu do władzy religijnej panów nad chłopami. Według dotychczasowych twierdzeń m.in. prof. Michała Bobrzyńskiego, z postanowień konfederacji miałoby wynikać, że szlachta mogła narzucać wyznanie chłopom a tymczasem tak nie było - mówi prof. Uruszczak.

Do zasług profesora odniósł się abp Marek Jędraszewski w liście skierowanym do uczestników uroczystości, nazywając go "autorytetem prawniczym i moralnym od wielu lat, nie tylko dla młodego pokolenia". Przypomniał także zasługi żyjącego w latach 1253-1303 patrona prawników, który jako sędzia i adwokat brał w obronę pokrzywdzonych i walczył z niesprawiedliwością. „Ta droga stała się dla niego drogą do świętości” - napisał metropolita krakowski.

- Stowarzyszenie Ars Legis zrzesza członków wszystkich zawodów prawniczych: sędziów, adwokatów, radców prawnych, uczonych, notariuszy, prokuratorów, komorników - mówi Katarzyna Wisłocka-Sieprawska, adwokat, inicjatorka powstania organizacji, wyróżniona Medalem Ivo Hélory. - Stowarzyszenie istnieje od 2005 roku. Mamy obecnie ok. 100 członków w całej Polsce - dodaje jego prezes Karol Tatara, radca prawny. "Wśród najważniejszych dzieł Stowarzyszenia należy wymienić restytucję kultu św. Iwo Hélory, prowadzenie dwóch bezpłatnych poradni prawnych, organizowanie spotkań i wydarzeń kulturalnych, prowadzenie programu formacyjno-edukacyjnego przeznaczonego dla studentów prawa, inicjatywę »Prawnicy Prawnikom« polegającą na wspieraniu starszych prawników" - wymieniają władze organizacji.