Podczas Mszy św., której przewodniczył bp Artur Miziński, homilię wygłosił jezuita ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. - Można powiedzieć, że to mój starszy zakonny współbrat, na którego często patrzyłem z podziwem i ogromnym szacunkiem. To jezuita, który był świadkiem Jezusa aż do granic możliwości - zauważył ks. Leszek Gęsiak SJ.

Ks. Gęsiak przypomniał, że niegdyś św. Andrzej Bobola jednocząc naród i podzielony Kościół, przygotował Polaków na trudne czasy. - Dziś znowu świat jest pogrążony w wojnach, a naród podzielony wewnętrznymi sporami i konfliktami. Coraz trudniej jest być osobą wierzącą, przyznającą się do Boga w publicznym życiu, a postępująca sekularyzacja i materializm sprawiają, że coraz mniej ludzi widzi potrzebę szukania Boga i pogłębienia życia wewnętrznego - podkreślił ks. Gęsiak.

Wszystkich zgromadzonych na uroczystościach pozdrowił dyrektor Księżówki ks. Leszek Mirek. - Spełnia się pragnienie kapłanów i innych pielgrzymów odwiedzających nasz dom rekolekcyjny, którzy pragnęli, by właśnie tu znajdowały się relikwie patrona Polski - św. Andrzeja Boboli. Stanęły one w miejscu wyjątkowym, tuż obok relikwii innego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II - podkreślił ks. Mirek. - Zachęcam też wszystkich mieszkańców Zakopanego i górali z regionu do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli w każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 10 w naszej kaplicy. Powierzmy patronowi naszej ojczyzny dobro i powodzenie Polski - dodaje ks. Mirek.

W zakopiańskich uroczystościach obecny był minister Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Minister Ćwik przekazał do Księżówki flagę Polski ze specjalnym podpisem prezydenta. Obecni byli także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i zakopiańscy samorządowcy.