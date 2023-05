W tym roku wydarzeniu, które - prawdopodobnie - jest jedynym tego typu koncertem w całej Polsce, towarzyszyć będzie hasło zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian: "a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany". Jak przekonują organizatorzy, w czasie, gdy tak wiele zła dzieje się wokół nas, gdy wciąż patrzymy na cierpienie niewinnych ludzi i gdy wojna zdaje się nie mieć końca, to właśnie nadzieja jest czymś, co tak łatwo utracić. A jednak, jak przypomina Pismo Święte, ona musi trwać. Musi też pomagać nam przetrwać nawet największe burze i dramaty.

W jubileuszowej edycji Gospel na Skałce siły połączą reprezentanci aż 17 chórów gospel: Camino, Chór Gospel Alwernia, Chór Gospel Mszana Dolna, DeocentriCity, Dobra Energia, Faceci w Czerni, GospelSenior, Gospel Voice, Grodzka Gospel, Joyful Voice, Kraków Gospel Choir, Mistral Gospel Choir, Młodzieżowy Chór Gospel, Raba Gospel Choir, Ruczaj Gospel Choir, Tarnowski Chór Gos.pl oraz Unisono. W sumie będzie to ok. 90 osób, które staną ramię w ramię na jednej scenie. Co ważne, jeśli ktoś przyjdzie na Skałkę i to, w czym będzie uczestniczył, sprawi, że też zapragnie śpiewać na chwałę Boga, to drzwi do wszystkich z tych chórów są otwarte.

28 maja o godz. 15 chórem dyrygować będą Beata "Beti" Stasiak oraz pochodząca z Wielkiej Brytanii Carla Jane. Carla ponad 13 lat była trenerem wokalnym i dyrektorem chóru w szkołach w Manchesterze i w Liverpoolu, pracowała też z gwiazdami gospel. Beata współpracowała m.in. ze Stanem Borysem i Muńkiem Staszczykiem, teraz prowadzi Raba Gospel Choir.