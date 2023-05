Archidiecezja krakowska ma siedmiu nowych kapłanów  

W homilii abp Marek Jędraszewski, który przewodniczył uroczystości, nawiązał do słów wypowiedzianych przez Jezusa do św. Piotra: "Pójdź za Mną". Przypomniał też losy św. Pawła oraz św. Jana, który to miał umrzeć śmiercią męczeńską, jednak Jezus ulitował się nad nim i wszyscy zobaczyli, że jest on chroniony jakąś nadludzką siłą. Metropolita mówił też, że postawy tych wielkich świętych wciąż przemawiają do kolejnych pokoleń, bo poszli oni za Chrystusem tak, jak Ten im nakazał - do końca, a wszyscy widzieli, że świadectwo, które dawali o swym Mistrzu, było prawdziwe.

Arcybiskup przywołał także fragment tekstu "Katolickie kapłaństwo" Benedykta XVI, w którym Joseph Ratzinger, jeszcze jako diakon, rozważał modlitwę arcykapłańską Chrystusa. Było to jego bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia święceń kapłańskich. "Uświęć ich w prawdzie. Twoje słowa są prawdą. Ja ich posłałem, jako świadków prawdy". Te słowa Benedykt XVI określił swoim testamentem duchowym, a abp Jędraszewski dedykował je kandydatom do święceń kapłańskich.

W konsekwencji zadał im kilka ważnych pytań: "Czy chcesz pilnie i mądrze pełnić posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary, czyli: czy chcesz głosić prawdę, zanurzać się w tę jedyną Prawdę, którą jest Chrystus?", "Czy chcesz tak bardzo zespolić się z Chrystusem, aby ukazywać światu ogrom Jego miłości miłosiernej do każdego człowieka?", "Czy chcesz nieustannie stać przed Bogiem i służyć Mu w drugim człowieku?", "Czy chcesz być nieustannie oczyszczanym i przenikanym przez Chrystusa, aby to On mówił i działał w tobie, a nie ty sam?", "Czy chcesz uwalniać się od własnego ja i pozwalać prowadzić się tam, gdzie niekiedy nie będziesz chciał, aby w ten sposób - paradoksalnie - doświadczać pełni swej wolności i przedziwnego bogactwa miłości Bożej?".

Zdaniem metropolity, jeśli odpowiedzi są pozytywne, to znaczy, że kandydaci do prezbiteriatu odpowiedzieli na powołanie i wybranie ze strony Chrystusa, a On dał im moc przemieniania chleba w Ciało Pańskie i wina w Jego Krew, a także moc odpuszczania grzechów.

Tradycją praktykowaną przez kolejne roczniki alumnów archidiecezji krakowskiej jest przygotowanie własnego projektu stuły. Podkreśla to więź wynikającą z odbywanego wspólnie przygotowania do kapłaństwa. Na szczycie stuły rocznika męczenników z Pariacoto, czyli błogosławionych franciszkanów o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego, umieszczono krzyż. Podobnie, jak i dwa pozostałe krzyże znajdujące się na stule, jest on ozdobiony czerwonymi kamieniami. Ich barwa przywołuje zarówno krew przelaną przez Chrystusa dla zbawienia świata, jak i ofiarę poniesioną przez męczenników. Na piersiach wyhaftowano symetrycznie dwa symbole. Pierwszy to chrystogram (IHS), a drugim jest godło franciszkańskie. Ważnym uzupełnieniem są dwie gałązki palmowe przypominające o męczeństwie o. Michała i o. Zbigniewa.

Nowi kapłani to: