Sanktuarium na Bachledówce  

Uroczystość odbyła się 28 maja. - Cieszymy się, że na tym miejscu będziemy mogli czcić człowieka, który ukazał nam drogę zawierzenia Matce Najświętszej, że będzie on przewodnikiem na drogach naszego życia, że jest on patronem na trudne czasy, że pokazuje nam jak pokonywać trudności zewnętrzne i wewnętrzne - mówił o. Jerzy Kielech OSPPE, przełożony domu zakonnego i proboszcz parafii prowadzonej przez ojców paulinów w Czerwiennem-Bachledówce.

Podczas homilii abp Jędraszewski przywołał rozważanie kard. Stefana Wyszyńskiego z 1963 r. przygotowane na Zesłanie Ducha Świętego. Przypomniał też, że 28 maja obchodzona jest 42. rocznica śmierci kard. Stefa Wyszyńskiego. - Trzeba być wiernym temu, czym on żył i czemu się niestrudzenie poświęcał. Tę jego miłość do Boga, do Kościoła, do Matki Najświętszej w Jej znaku jasnogórskim, tę miłość do polskiego narodu trzeba przekazywać dalej, broniąc dzisiaj, przy współczesnych wyzwaniach, naszej kultury chrześcijańskiej przed złudzeniami nowych jakże niebezpiecznych ideologii zagrażających tożsamości kobiety, mężczyzny, niszczących czystość dziecięcych i młodzieńczych serc - mówił metropolita zawierzając uczestników Mszy św. wstawiennictwu kard. Wyszyńskiego.