Są środki na odbudowę Ukrainy. To rosyjskie aktywa – prywatne i państwowe – zdeponowane na Zachodzie Kto powinien odbudować Ukrainę? Co za pytanie – oczywiście, że Rosja. Nie „osobiście” (tym panom już dziękujemy) – do tego celu powinny zostać wykorzystane rosyjskie pieniądze. Zamrożone aktywa oligarchów i banków nadają się do tego znakomicie.