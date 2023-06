Spotkanie "Jestem!" od wielu lat stanowi nieodłączony element przeżywania Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w archidiecezji krakowskiej. To niezwykła okazja, by przygotować się do doświadczenia obecności Jezusa na ulicach miast podczas czwartkowych procesji eucharystycznych. - Cieszymy się, że po przerwie spowodowanej pandemią znów możemy być razem w centrum miasta. Jednoczy nas tutaj wyjątkowa potrzeba serca. Chcemy pokazać jak ważny jest dla nas Chrystus Eucharystyczny i podzielić się z innymi radością z Jego opieki każdego dnia - podkreślił ks. Mariusz Susek, przewodniczący Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej.

Z zebranymi świadectwem życia podzielili się: Marcin Zieliński, lider wspólnoty "Głos Pana", i Marcin Król, wokalista i kompozytor muzyki uwielbieniowej. Mówili o Bogu, który chce być blisko człowieka i wciąż czeka na jego całkowite zaufanie, by dać mu poczucie szczęścia i spokoju w codzienności.

Głos zabrał również bp Robert Chrząszcz, który przekonywał przybyłych, że Bóg nigdy nie zapomina o człowieku i nigdy go nie opuszcza. - Czy nie warto skorzystać z możliwości bycia w takiej relacji z Nim? Otwórzcie więc drzwi Chrystusowi, bo On już otworzył Swoje serce dla nas i czeka teraz na naszą część tej współpracy - namawiał.

Modlący się na Rynku Głównym dali się porwać ewangelizatorom i radośnie śpiewali, głośno klaszcząc i wznosząc w geście uwielbienia ręce do góry. - Dobrze, że jest taki czas, w którym możemy być razem przed Bożym Ciałem. Świadectwo ukochania Eucharystii w przestrzeni publicznej to świetny pomysł, by zachęcić innych, może którzy tylko przechodzili, by poznali sens i moc wiary - przyznała Marta.

Wydarzenie "Jestem!" zwieńczyła procesja z Chrystusem Eucharystycznym wokół krakowskiego rynku. Spotkanie przed Bożym Ciałem na krakowskim rynku zorganizował zespół Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej.