Jubileuszowe uwielbienie w Wieliczce  

Jak zawsze, było to rodzinne świętowanie. - Jest nas bardzo dużo, przyszły całe rodziny, a także seniorzy. Widać, że ludzie chcą ucieszyć się ze swojej wiary i być razem w gronie osób, dla których Bóg jest ważny. Dzisiaj dziękujemy Mu za Jego obecność na ulicach naszych miast, jak i za to, że to wydarzenie przetrwało już tyle lat - mówi o. Mariusz Tabor OFM, pomysłodawca Solnego Uwielbienia.

Oprawę muzyczną tegorocznej odsłony wielickiego spotkania, które odbyło się na rynku, przygotowali perkusista Łukasz Giergiel wraz z solistami i instrumentalistami związanymi z krakowskimi zespołami i formacjami chrześcijańskimi oraz kwartet smyczkowy Bonjour. Zebranych porwał też swoim występem raper i freestylowiec Arkadio. - Klimat jest naprawdę niesamowity. Widać, że ludzie żyjący relacją z Bogiem na co dzień potrzebują rozrywki i pokazania, że ich wiara jest radosna i pełna ekspresji. Śpiewają i młodzi, i starsi - to naprawdę motywuje do działania na scenie - podkreślił muzyk.

Jak co roku, najistotniejszymi elementami wieczoru były adoracja Najświętszego Sakramentu. Zebranym towarzyszyły tradycyjnie krzyż - symbol Światowych Dni Młodzieży oraz kopia ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. - Dobrze, że jest taka przestrzeń, w której możemy pokazać dzieciom, że spotkanie z Bogiem nie odbywa się tylko w kościele. Dziś Chrystus wyszedł już uroczyście na ulice Wieliczki. A teraz jeszcze możemy radośnie tańczyć, śpiewać oraz modlić się i w ten sposób dawać świadectwo swojej wiary również w przestrzeni publicznej, którą jest przecież centrum miasta - oceniła pani Jola, która na wydarzenie przyszła z dwójką dzieci.

Przypomnieć trzeba, że Solne Uwielbienie powstało jako forma przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. W poprzednich latach w wielickich koncertach udział wzięli m.in.: Natalia Niemen, Mieczysław Szcześniak, Monika Kuszyńska, Janusz Radek, Krzysztof Iwaneczko, Arturo Mari czy Krzysztof Ziemiec. Podczas wydarzenia można usłyszeć zarówno tradycyjne pieśni kościelne, jak i hity współczesnej muzyki chrześcijańskiej.