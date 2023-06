Mija 40. rocznica pierwszego lotu papieskiego śmigłowca  

Śmigłowiec znajdujący się w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie to Mi-8 w wersji pasażerskiej VIP, numer seryjny 10620 i numer boczny 620. - Chcemy przypomnieć, że to właśnie 40 lat temu, w czerwcu 1983 r., papież Jan Paweł II po raz drugi odbył pielgrzymkę do Polski. I wtedy pierwszy raz wykorzystano ten właśnie śmigłowiec Mi-8 - wyjaśnia dyrektor placówki Tomasz Kosecki.

Aby uczcić to wydarzenie, przy helikopterze papieskim pojawiła się wystawa plenerowa użyczona przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Śmigłowiec, który służył papieżowi Polakowi podczas pielgrzymek do ojczyzny, wyprodukowano w Kazańskich Zakładach Śmigłowcowych w 1973 r. Należał do 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie. Był jednym z helikopterów pułku, które obsługiwały wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce.

Wystawa "Urodziłem się w Wadowicach" podkreśla natomiast związek papieża z rodzinnym miastem. Przez pryzmat zdjęć z domu rodzinnego Karola Wojtyły ukazuje postać Jana Pawła II oraz jego nauczania, które wciąż pozostaje aktualne.

Ekspozycja powstała w ramach przygotowań do obchodów setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Jej teksty przygotowano w języku polskim i angielskim. W krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego będzie ją można oglądać jeszcze przez miesiąc, do 13 lipca.