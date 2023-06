W ramach obchodów jubileuszowych 800-lecia kościoła odbył się już m.in. koncert muzyki chóralnej, konkursy, panel historyczny pt. "Historie mało znane". Główne uroczystości 800-lecia kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach odbędą się w niedzielę 18 czerwca. O godz. 11 w kościele parafialnym rozpocznie się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego. Ok. 12.30 zostanie poświęcony głaz pamiątkowy leżący przy drzewie zasadzonym z okazji jubileuszu. O godz. 14.30 na terenie szkoły podstawowej rozpocznie się program artystyczny. Zostanie zaprezentowany spektakl o historii kościoła parafialnego, odbędą się pokazy walk rycerskich oraz tańców dawnych, zostaną wręczone nagrody w konkursach: fotograficznym i plastycznym. Od godz. 10 do 18 będą się tu odbywały gry, zabawy i warsztaty. W tym samym czasie przy kościele będzie trwał jarmark "Jak drzewiej bywało".

Położona 30 kilometrów na wschód od Krakowa miejscowość tworzy ok. trzytysięczną parafię wraz ze Złotnikami, Stręgoborzycami, Wygnanowem i Żydowem. - Od 1149 r. należała do biskupstwa krakowskiego - przypomina parafianka Gabriela Gruszczak, historyk sztuki należąca do komitetu organizacyjnego obchodów jubileuszowych. W 1223 r. ufundował tu kościół biskup krakowski Iwo Odrowąż, który sprowadził m.in. do Krakowa i pod Kraków cystersów, dominikanów i duchaków. Z tej świątyni pozostały zaledwie relikty w prezbiterium, gdyż przebudowano ją gruntownie w wieku XV, a potem poddawano kolejnym przeróbkom. Była także niszczona w trakcie najazdów i wojen.

Świątynia i miejscowość były świadkami pobytu możnych osób. - 13 listopada 1393 r. modliła się tu para monarchów: Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło. Dokładna data zachowała się w rachunkach dworu królewskiego - przypomina G. Gruszczak. Przypomina o tym ustawiona obok kościoła figura świętej monarchini, ufundowana przez wywodzące się z parafii wawrzeńczyckiej, ks. infułata Jerzego Bryłę, wieloletniego proboszcza parafii Najświętszego Salwatora na krakowskim Zwierzyńcu, 95-letniego obecnie, najstarszego kapłana archidiecezji krakowskiej. Bywali tu także w czasach staropolskich biskupi krakowscy. W latach 1958-1978 parafię wizytował biskup, a potem arcybiskup krakowski Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.

Organizatorzy jubileuszu uważają, że może się on przyczynić do konsolidacji społeczności parafialnej. - Nie wszyscy mieszkańcy parafii uczęszczają regularnie do kościoła. Mamy nadzieję, że uroczystości spowodują, że poznawszy bliżej kilkusetletnie tradycje duchowe naszej parafii, staną się bardziej aktywni w naszej wspólnocie parafialnej - mówi ks. Andrzej Gawroński, proboszcz od 2012 r. Finał jubileuszu będzie także dlań finałem jego służby proboszczowskiej. Urodzony w 1953 r., wyświęcony w 1978 r. przez kard. Karola Wojtyłę (był to ostatni rocznik, który uzyskał święcenia z jego rąk przed tym, nim został papieżem), przechodzi na emeryturę. Zamieszka w parafii NSPJ w Nowym Targu.