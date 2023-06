Zmiany personalne w archidiecezji 2023  

Na emeryturę przeszli m.in. kapłani wyświęceni w 1978 r. przez kard. Karola Wojtyłę (był to ostatni rocznik wyświęcony przez niego nim został papieżem), wśród nich: ks. dr Paweł Duźniak, w latach 1994-1999 redaktor „Gościa Krakowskiego”, a w latach 1999-2023 proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Rabce, ks. Andrzej Gawroński, wieloletni proboszcz w Bibicach, w latach 2012-2023 proboszcz w Wawrzeńczycach, oraz ks. prof. Jacek Urban, znany historyk Kościoła, kierujący do tej pory Archiwum Kurii Metropolitalnej oraz Archiwum i Biblioteką Kapituły Metropolitalnej (zachował godność dziekana Kapituły Metropolitalnej i dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II).

Odnosząc się bezpośrednio do zmian personalnych w archidiecezji, metropolita krakowski przyznał, że jest zbudowany postawą kapłanów, którzy w przeważającej większości przyjęli zmiany dotyczące miejsca ich pracy czy charakteru posługi w duchu posłuszeństwa. - Jestem pewien, że za tą postawą stoją lata doświadczeń w służbie Kościołowi i że ta wierność była poddawana nieraz różnego rodzaju próbom. Ale jeżeli po raz kolejny ta wierność przyjmuje taki kształt, to można z nadzieją patrzeć na przyszłość Kościoła krakowskiego - mówił abp Jędraszewski, życząc kapłanom dalszego trwania w wierności Kościołowi, bo "jest to trwanie w kapłańskim powołaniu, a na pewno trwanie w powołaniu do świętości, poprzez taką służbę Kościołowi". -Tam, gdzie idziemy wiernie za Chrystusem, tam na pewno zawsze możemy cieszyć się Jego błogosławieństwem - dodał hierarcha.

Msza św. dziękczynna za posługę proboszczów przechodzących na emeryturę zostanie odprawiona w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej w poniedziałek 26 czerwca o godz. 18. Przewodniczył jej będzie abp Jędraszewski.

Listę wybranych zmian personalnych w archidiecezji krakowskiej podajemy na kolejnych stronach. Pełna lista na stronie internetowej www.diecezja.pl.

Proboszczowie emeryci i ich następcy oraz pozostali

Ks. Paweł Antolak - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. św. Wojciecha BM w Zaskalu, zwolnienie z obowiązków kapelana DPS Smrek w Zaskalu i powierzenie urzędu spowiednika w parafii pw. Narodzenia NMP w Myślenicach

Ks. Tomasz Bajer - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Wojciecha w Krakowie - os. Bronowickim i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Sygneczowie

Ks. Wiesław Cholewa - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Raciborowicach, zgoda na zamieszkanie tamże oraz zwolnienie z urzędu notariusza dekanatu Kraków - Prądnik

Ks. Artur Chrostek - zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. NMP Królowej Polski w Myślachowicach i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Morawicy

Ks. Dariusz Chromy - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie k. Krakowa i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu

Ks. Sławomir Chwałek - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. MB Pocieszenia w Świnnej Porębie

Ks. Janusz Cebulski - zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Graboszycach i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie - Wróblowicach

Ks. Józef Czarny - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach i zgoda na zamieszkanie w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Krakowie - Czyżynach

Ks. Stanisław Czernik - mianowany administratorem parafii pw. św. Floriana w Krakowie, z zachowaniem innych powierzonych zadań

Ks. Tadeusz Dziedzic - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Kasince Małej, zgoda na zamieszkanie tamże i zwolnienie z urzędu dziekana dekanatu Mszana Dolna

Ks. Paweł Duźniak - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Rabce - Zdroju , zgoda na zamieszkanie tamże

Ks. Jerzy Filek - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ludźmierzu, zwolnienie z obowiązków kapelana Straży Pożarnych Powiatu Nowy Targ i udzielenie urlopu od obowiązków duszpasterskich spełnianych w Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Mieczysław Gawor - zwolniony z obowiązków animatora duszpasterstwa dorosłych w dekanacie Czernichów i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Babicach

Ks. Andrzej Gawroński - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach i zgoda na zamieszkanie w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu

Ks. Piotr Gąsior - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu i udzielenie urlopu od obowiązków duszpasterskich oraz zgoda na zamieszkanie w domu rodzinnym

Ks. Jerzy Gibas - zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Szklarach i mianowanie na urząd proboszcza parafii pw. św. Katarzyny w Tenczynku

Ks. Dariusz Guziak - zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Świętego Krzyża w Krakowie i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Poroninie

Ks. Kazimierz Iciek - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Lgocie i zgoda na zamieszkanie w parafii pw. św. Mikołaja w Chrzanowie

Ks. Piotr Iwanek - zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Wojciecha BM w Krzeczowie oraz z obowiązków wicedziekana dekanatu Pcim i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju

Ks. Józef Iwulski - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kobylanach i zgoda na zamieszkanie tamże

Ks. Dionizy Jedynak - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie - Prądniku Czerwonym i zgoda na zamieszkanie tamże

Ks. Henryk Kamiński - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Michała Archanioła w Zubrzycy Górnej i mianowany na urząd proboszcza tejże parafii

Ks. Jan Kołodziej - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Zubrzycy Górnej i zgoda na zamieszkanie tamże

Ks. Grzegorz Kotala - zwolniony z urzędu rektora kościoła rektoralnego pw. Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Starym Mieście i mianowanie proboszczem parafii pw. Świętego Krzyża w Krakowie, z zachowaniem innych, dotychczas pełnionych zadań

Ks. Jan Kubiś - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. św. Katarzyny w Tenczynku i zgoda na zamieszkanie w parafii pw. św. Katarzyny w Nowym Targu

Ks. Dawid Leśniak - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krzywaczce i mianowanie wikariuszem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu

Ks. Jacek Makota - zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Sygneczowie oraz z urzędu dziekana dekanatu Wieliczka Zachód i mianowany proboszczem parafii pw. MB Różańcowej w Chrzanowie

Ks. Jan Molanda - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Babicach, zgoda na zamieszkanie tamże i zwolnienie z urzędu dziekana dekanatu Babice

Ks. Artur Noworyta - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Płokach i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krzywaczce

Ks. Paweł Ochocki - mianowany rektorem kościoła rektoralnego rektoratu pw. Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Starym Mieście, z zachowaniem wcześniej powierzonych zadań

Ks. Władysław Palmowski - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Morawicy i zgoda na zamieszkanie tamże

Ks. Stanisław Parzygnat - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Poroninie i zgoda na zamieszkanie tamże

Ks. Adam Pawicki - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafiipw. św. Brata Alberta w Myślenicach i zgoda na zamieszkanie tamże

Ks. Grzegorz Pieróg - zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. MB Różańcowej w Chrzanowie oraz z obowiązków ojca duchownego dekanatu Chrzanów i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie - Prądniku Czerwonym

Ks. Andrzej Pietrusa - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Grabiu i zgoda na zamieszkanie tamże

Ks. Jacek Piszczek - zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Jacka w Krakowie oraz z obowiązków wicedziekana dekanatu Kraków - Bronowice i mianowanie na urząd proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Radoczy

Ks. Krzysztof Polewka - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii

pw. św. Judy Tadeusza w Krakowie - Czyżynach i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kobylanach

Ks. Paweł Rybski - powiadomienie o zakończeniu urzędu ekonoma Kurii Metropolitalnej w Krakowie, zwolniony z obowiązków członka Zespołu Koordynującego ds. Przygotowania Uroczystości Archidiecezjalnych i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Kasince Małej

Ks. Rafał Ryczek - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Raciborowicach i mianowany na urząd proboszcza tejże parafii

Ks. Mariusz Słonina - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Myślenicach oraz z obowiązków wizytatora dla rejonu katechetycznego V Archidiecezji Krakowskiej i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. MB Królowej Polski we Włosani oraz wizytatorem katechetycznym dla rejonu III

Ks. Janusz Sołtys - zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Radoczy oraz z obowiązków animatora duszpasterstwa dorosłych dekanatu Wadowice Północ i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Kacwinie

Ks. Antoni Staszeczka - zwolniony z obowiązków duszpasterskich w parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Wojciecha BM w Zaskalu

Ks. Mariusz Susek - zwolniony z obowiązków duszpasterskich w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie - Prądniku Czerwonym, odwołany z funkcji dyrektora Centrum Edukacyjnego Archidiecezji Krakowskiej i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach

Ks. Grzegorz Szewczyk - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. św. Floriana w Krakowie, zgoda na zamieszkanie tamże i zwolnienie z urzędu dziekana dekanatu Kraków - Centrum

Ks. Adam Szostak - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie - Wróblowicach, zgoda na zamieszkanie tamże i zwolnienie z urzędu notariusza dekanatu Kraków - Borek Fałęcki

Ks. Maciej Ścibor - mianowany na urząd proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ludźmierzu, przy jednoczesnym zakończeniu pełnienia zadań dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Rekolekcyjno– Rekreacyjnego na Śnieżnicy

Ks. Stefan Urban - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. MB Częstochowskiej w Dzianiszu, zgoda na zamieszkanie tamże oraz zwolnienie z urzędu ojca duchownego dekanatu Czarny Dunajec

Ks. Bronisław Walczak - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Jacka w Krakowie

Ks. Piotr Waligóra - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach oraz z obowiązków moderatora rejonowego Domowego Kościoła rejonu V - Nowa Huta i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. NMP Królowej Polski w Myślachowicach

Ks. Eugeniusz Wątorski - przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. MB Królowej Polski we Włosani i zgoda na zamieszkanie w Domu Księży im. Jana Pawła II w Makowie Podhalańskim

Ks. Andrzej Wciślak - zwolniony z obowiązków administratora parafii pw. Chrystusa Króla w Lgocie i mianowany na urząd proboszcza tejże parafii

Ks. Piotr Wieczorek - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Nowej Górze i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Szklarach

Ks. Maciej Winiarski - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach i mianowany na urząd proboszcza tejże parafii

Ks. Albert Wołkiewicz - zwolniony z obowiązków wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej oraz prefekta etapu propedeutycznego tegoż Seminarium i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Wojciecha BM w Krzeczowie

Ks. Wojciech Zahradnik - zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Rabce– Zdroju i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Grabiu

Ks. Władysław Zapotoczny - zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Kacwinie i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Brata Alberta w Myślenicach

Ks. Zbigniew Zięba - mianowany administratorem parafii pw. MB Częstochowskiej w Dzianiszu

Ks. Janusz Żmuda - zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Świnnej Porębie i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Graboszycach