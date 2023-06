Na ostatniej prostej do ŚDM  

Będą się one odbywały od 26 lipca do 6 sierpnia. Weźmie w nich udział 1900 pielgrzymów z archidiecezji krakowskiej, wśród prawie 20 tys. wszystkich Polaków. Przygotowywali się oni duchowo do wyjazdu podczas modlitewnych i integracyjnych spotkań z cyklu "KRoK do Lizbony" w różnych miejscach archidiecezji. Kończące cykl spotkanie w Biskupicach było 10. z kolei. Uczestniczył w nim także bp Robert Chrząszcz, będący z młodymi w trakcie wszystkich poprzednich spotkań, oraz koordynator przygotowań do ŚDM w archidiecezji krakowskiej ks. Michał Korbel.

Metropolita krakowski udzielił młodym wybierającym się do Lizbony wskazań duchowych. - W doświadczeniu wiary nie chodzi tylko o nas. Naturalnie, mamy Boga wysławiać i dziękować Mu za łaskę wiary, ale ważne jest głównie to, by On w nas panował, by On w nas każdego dnia stawał się coraz większy. By wyciszało się nasze "ja", nieraz tak zapatrzone w siebie i egoistyczne - powiedział arcybiskup.

Po Mszy św. i poczęstunku zebrani udali się na Campus Misericordiae w Brzegach, gdzie w 2016 r., w trakcie ŚDM w Krakowie, papież Franciszek spotkał się z młodymi. Wieczorne spotkanie, odbywające się w atmosferze wspólnoty i radości, wypełniła m.in. modlitwa przy symbolach ŚDM, którymi są niezmiennie Krzyż Pielgrzyma oraz ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Biskup Chrząszcz zwrócił uwagę, że zgromadzeni w Brzegach uczynili kolejny krok na ostatniej prostej przygotowań do Lizbony. - Chciejmy wykorzystać ten czas Bożego działania jak Maryja - nie marnujmy czasu łaski - zaznaczył.