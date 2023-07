Wieliczka. Zbiórka krwi w Kopalni Soli  

W nadszybiu szybu Regis Kopalni Soli "Wieliczka" będzie się odbywała w czwartek 6 lipca od godz. 9 do 16 zbiórka krwi w ramach akcji "Podaruj krew, podaruj życie".

Każdy, kto odda krew, otrzyma w upominku bilet na zwiedzanie Trasy Turystycznej w zabytkowej kopalni wielickiej. Akcja honorowego krwiodawstwa odbywa się tam od 2016 r. dwa razy w roku - w lipcu i grudniu. Do tej pory w trakcie każdej edycji kopalnianej zbiórki brało udział ponad 100 krwiodawców, którzy oddawali ponad 50 litrów krwi.

Wśród cieszących się dobrym zdrowiem krwiodawców w wieku od 18 do 65 lat są zarówno mieszkańcy powiatu wielickiego i ościennych, jak i turyści. - Dobry przykład dają pracownicy Kopalni Soli "Wieliczka". Do szybu Regis przychodzą zarówno wieloletni dawcy krwi, jak i osoby, które w ten sposób pomagają pierwszy raz w życiu - informuje Anna Włodarska z Kopalni Soli "Wieliczka". - Obecni na miejscu pracownicy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dokładnie wyjaśniają zasady pobierania krwi, rozwiewają wszelkie obawy. Stali donatorzy podkreślają, że pobieranie krwi nic nie boli, zaś pod okiem personelu medycznego jest bezpieczne i komfortowe. Samo pobranie trwa ok. 10 minut, jednak cała procedura, która obejmuje m.in. wywiad medyczny i badanie wstępne, może zająć nawet godzinę - dodaje A. Włodarska.

Akcję "Podaruj krew, podaruj życie" organizuje MK NSZZ "Solidarność" przy Kopalni Soli "Wieliczka", wspierana przez Kopalnię Soli "Wieliczka", działający przy kopalni Klub Honorowych Dawców Krwi oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.