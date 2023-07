1962 dzieci pod skrzydłami Akademii Przyszłości  

Akademia Przyszłości to siostrzany program Szlachetnej Paczki, który wspiera dzieci z niskim poczuciem własnej wartości, by potrafiły uwierzyć w siebie i z podniesioną głową walczyć o marzenia. W zakończonym roku szkolnym wzięło w niej udział 1962 dzieci. - Ten projekt to taka przygoda, podczas której dzieje się magiczna zmiana. Czasami ta zmiana jest bardzo duża, czasami bardzo mała, ale zawsze bardzo, bardzo ważna - opisuje Konrad Kruczkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Wiosna.

Jako przykład podaje małą Maję, która podczas zgłaszania się do Akademii Przyszłości, powiedziała, że nie chce chodzić do szkoły, by nie pisać do dyktand. - Tak bardzo ją to stresowało. Dzisiaj po tych kilku miesiącach pracy mówi, że zrobiła tylko dwa błędy, a zaraz potem się poprawia, że to nie o błędy chodzi, bo dziesięć wyrazów napisała dobrze - opowiada Kruczkowski.

W Akademii dzieci przez rok spotykają się z przypisanym wolontariuszem na indywidualnych zajęciach raz w tygodniu. Dorosły towarzyszy dziecku w odkrywaniu jego potencjału, pokonywaniu codziennych trudności i budowaniu poczucia własnej wartości. A to wszystko dzięki darczyńcom programu, którzy decydują się fundować tzw. Indeks Sukcesów, umożliwiający konkretnym dzieciom udział w programie.

W ramach projektu dzieci mierzyły się z różnymi trudnościami: brakiem wiary we własne możliwości, nieśmiałością, trudnościami w rozwoju emocjonalnym, utrzymaniu koncentracji uwagi czy budowaniu relacji z rówieśnikami. 20. edycję programu wspierało łącznie 1877 wolontariuszy i wolontariuszek. Akademia Przyszłości działała w 2022/23 roku w 259 szkołach podstawowych rozsianych w 95 miastach Polski.

Więcej historii z Akademii i inspirujących sposobów na wspieranie dzieci z niską samooceną znajdziesz na blogu organizatorów programu pod adresem www. akademiaprzyszlosci.org.pl/blog.