Bukiniści pod Wawelem  

Nazwa tegorocznej edycji kiermaszu -„Szukam słowa” - nawiązuje do debiutanckiego wiersza Wisławy Szymborskiej, której setną rocznicę urodzin świętujemy w 2023 r. - Staram się tu bywać za każdym razem. Możliwość dotknięcia książek, które obecnie przeglądamy często jedynie w formie elektronicznej, jest czymś bardzo frapującym - mówi pan Michał z Krakowa.

Oferta kiermaszowa prezentowana na stoiskach przez członków Stowarzyszenia Antykwariuszy i Bukinistów Krakowskich, które wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym jest organizatorem przedsięwzięcia, jest bardzo różnorodna. Można kupić zarówno powieści dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży, tomiki poezji jak i biografie, monografie historyczne, książki na temat dziedzictwa kulturowego Krakowa. Nie brakuje także wydawnictw albumowych poświęconych sztuce. Coś dla siebie znajdą także miłośnicy komiksów oraz książek anglojęzycznych. Przychodzą tu w poszukiwaniu rozmaitych cymeliów zarówno profesorowie wyższych uczelni jak i studenci, uczniowie szkół średnich, rodzice z małymi dziećmi. - Nasz kiermasz jest elementem rozwoju czytelnictwa i pogłębiania wiedzy w rozmaitych dziedzinach. Nie wszystko jeszcze z dziedziny literatury pięknej i naukowej zostało zdigitalizowane i pewnie nieprędko tak się stanie. Dlatego to, co wydrukowane, jeszcze długo będzie potrzebne i poszukiwane. Gdyby nie my, tysiące bardzo pożytecznych książek trafiłoby na śmietnik, co zdarza się niestety coraz częściej - mówi Robert Gardas, historyk, nestor krakowskich antykwariuszy i bukinistów.

Lipcowa edycja kiermaszu potrwa do wieczora 23 lipca. Odbywa się od godz. 10 do 20. Kolejne kiermasze odbędą się od 11 do 13 sierpnia oraz od 8 do 10 września.