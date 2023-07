Wojtyła, Wyszyński, Blachnicki - hołd dla wielkich kapłanów  

Widowisko Instytutu Pamięci Narodowej przeplecione pieśniami i muzyką specjalnie napisaną na tę okoliczność skłania do refleksji nad znaczeniem wolności, wartości duchowych i siły wspólnoty religijnej. Artyści z programem widowisko dwukrotnie w przedostatni weekend lipca wystąpili w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem.

Wydarzenie jest hołdem dla niezwykłych kapłanów poprzez ukazanie ścieżki ich życia wobec trudów prześladowań reżimu komunistycznego. Przez lata komunistyczna bezpieka próbowała ingerować w sprawy polskiego Kościoła i skłócić ludzi, którzy mieli ogromny wpływ na społeczeństwo. Na pierwszej linii frontu stali kapłani, którzy mieli największe znaczenie w kształtowaniu życia duchowego narodu.

Prymas Wyszyński chciał stworzyć alternatywę dla socjalistycznej wspólnoty świeckiej. To on zgromadził naród na Jasnej Górze, by odnowić śluby króla Jana II Kazimierza i to on zachęcił Polaków do świętowania Milenium chrztu Polski.

Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II, zorganizował duszpasterstwo akademickie, które stało się opozycją wobec powstających wówczas organizacji młodzieżowych popierających porządek socjalistyczny.

Franciszek Blachnicki był twórcą ruchu Światło-Życie, a wcześniej angażował się na rzecz trzeźwości i odnowy życia.

Scenariusz widowiska napisał Leszek Zduń, on też wspólnie z Magdaleną Glebą wystąpił jako narrator. Muzykę skomponował Rafał Odrobina. Ponadto przed publicznością wystąpili: Kwartet Wokalny Floridus, solistka Agata Klimczak-Kołakowska.

Wśród patronatów medialnych był „Gość Niedzielny”.