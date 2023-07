Powołani do apostolstwa miłosierdzia  

Hasłem tegorocznych uroczystości były biblijne słowa z Ewangelii św. Łukasza: "Miłosierdzie jego z pokolenia na pokolenie" (Łk 1,50).

Pielgrzymka rozpoczęła się w południe w bazylice Bożego Miłosierdzia, Mszą św. pod przewodnictwem bp. Jana Zająca, także należącego do pokolenia seniorów. - Pan Jezus mówi do każdego z nas, nie lękaj się, zawsze jestem z Tobą. Zapatrzona w Jezusa siostra Faustyna biegnie do niego i wyznaje "Jezu ufam Tobie!" i słyszy "Córko moja! Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które masz wypełnić z miłości ku Mnie. Pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa". Św. Jan Paweł II z różańcem w ręku, wskazuje drogę do źródła miłosierdzia i przekonuje nas wszystkich, że w miłosierdziu Boga, świat znajdzie pokój a człowiek szczęście - mówił bp Zając. - Dzisiaj na nowo promienie miłosierdzia wypływające z serca Pana Jezusa docierają do nas w sakramencie pokuty i w Eucharystii. Dzisiaj na nowo Pan Jezus posyła nas, jak swą sekretarkę Faustynę, do świata i żąda również od nas uczynków miłosierdzia. Dzisiaj apostoł miłosierdzia św. Jan Paweł II przez posługę swego następcy na stolicy św. Piotra, papieża Franciszka, wskazuje nam drodzy pielgrzymi seniorzy, iż Wasza wspólnota może wypełniać powołanie do apostolstwa miłosierdzia. Bowiem tutaj Wy, kochane osoby w podeszłym wieku nie tylko stanowicie grupę ale tworzycie wspólnotę pragnącą umocnić wiarę, pogłębić nadzieję i rozgrzać miłość Boga i człowieka. To nasze pielgrzymowanie jest czasem usłyszenia wezwania do apostolstwa miłosierdzia, przyjęcia go na nowo - dodał hierarcha.

Wśród pielgrzymów byli także młodzi z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Tarnobrzega w diecezji sandomierskiej. Zwrócono uwagę, że jest to znak tego, na co zwracał uwagę papież Franciszek w swych "12 myślach o starości", że w rodzinie ważny jest „dialog dzieci z dziadkami, którzy posiadają mądrość wiary.

Pielgrzymi mogli również rozważać kolejne stacje "Drogi Krzyżowej dla seniorów" pochodzące z broszury autorstwa ks. prof. Roberta Nęcka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wydanej z okazji Pierwszej Pielgrzymki Seniorów. Ten sam autor opracował także "Modlitewnik dla babci i dziadka". Obydwie pozycje opublikowało wydawnictwo Arsarti.

W auli sanktuarium odbyły się potem prelekcje dla pielgrzymów. Anna Okońska-Walkowicz, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej, będzie mówiła o polityce senioralnej gminy Kraków, zaś policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, będzie doradzał, jak nie stać się ofiarą przestępstwa w kontekście mnożących się ostatnio wyłudzeń pieniędzy od seniorów metodą "na wnuczka".

Organizatorem Pierwszej Pielgrzymki Seniorów, odbywającej się pod patronatem abp. Marka Jędraszewskiego, jest działające od ubiegłego roku Archidiecezjalne Duszpasterstwo Seniorów. Na jego czele stoi ks. Tomasz Boroń, były dyrektor zakopiańskiej Księżówki i emerytowany proboszcz w Podłężu. - W działalności duszpasterstwa przewija się myśl papieża Franciszka, by uszanować babcie, dziadków, wszystkich seniorów, a także chorych - mówi ks. prof. Nęcek, który jest współpracownikiem ks. Boronia w Duszpasterstwie Seniorów.