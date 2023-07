ŚDM. Młodzi już w Portugalii  

Grupa pielgrzymów z naszej archidiecezji liczy blisko 2 tys. osób. Jest to najliczniejsza grupa polska na ŚDM. Na początek pielgrzymi m.in. z Krakowa, Trzebini Trzemeśni i Wadowic, przylecieli wraz abp. Markiem Jędraszewskim i bp. Robertem Chrząszczem z Katowic do portugalskiego Porto, gdzie będą się przygotowywali na spotkanie z papieżem Franciszkiem w Lizbonie.

Pierwszym elementem duchowej drogi pielgrzymów był udział we Mszy św. w Kaplicy Objawień w Fatimie. Metropolita krakowski odwołując się w swym kazaniu do objawień Matki Bożej trójce pastuszków w Fatimie podkreślił, że w ten sposób ukazała się moc potęgi Boga, który wkracza w historię człowieka. - Wydarzenia, które tu miały miejsce pokazują, jak Bogu zależy na zbawieniu – mówił abp Marek Jędraszewski wskazując na prośbę Matki Bożej o modlitwę różańcową w intencji pokoju. Świat nie do końca wysłuchał apelu Maryi i doświadczył tego, co zapowiedziała - kolejnej wojny czy zamachu na papieża, który swoje cudowne ocalenie przypisywał właśnie Jej interwencji. Arcybiskup przypomniał, że Jan Paweł II, rok po zamachu ofiarował Matce Bożej jako wotum kulę, którą został postrzelony, a która została umieszczona w koronie fatimskiej figury.

Podsumowując, metropolita krakowski wskazał jeszcze raz na prawdę o wyniesieniu, które czeka na wszystkich wierzących, którzy nie myślą po ludzku, ale w duchu Ewangelii i dlatego "nie boją się przyjąć Chrystusowego krzyża i tego wszystkiego, co wiernym wyznawcom Chrystusa niesie także współczesny świat". Zaznaczył, że taka jest historia wspominanego dziś w liturgii św. Jakuba i wszystkich Apostołów, a także pastuszków z Fatimy, którzy "swoje życie, swój sposób myślenia, postępowania, swoją moc i odwagę łączą z krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa". - Wczytujmy się w przesłanie, które Matka Najświętsza kieruje do nas w tym świętym miejscu: do modlitwy, do nawrócenia, do głoszenia prawdy całemu światu, że tylko w Chrystusie jest zbawienie - zachęcał młodych przygotowujących się w Portugalii do spotkania z papieżem Franciszkiem podkreślając, że wszyscy, którzy zawierzyli swój los Chrystusowi i złączyli swoje życie z Jego krzyżem, będą ostatecznie zwycięzcami.