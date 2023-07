Trwa rekrutacja wolontariuszy do Szlachetnej Paczki  

Wolontariat w Szlachetnej Paczce to propozycja dla osób, które nie godzą się na obojętność wobec najbardziej potrzebujących. - Nasza akcja to miejsce, gdzie spotykają się wolontariusze, którzy zmieniają świat na dobre. Zmieniają swój własny świat, ale ulepszają przede wszystkim świat osób, które w lokalnej społeczności potrzebują pomocy - mówi Joanna Sadzik, prezes krakowskiego Stowarzyszenia "Wiosna", które organizuje inicjatywę.

Wiele z osób, które zostają objęte programem, przyznaje, że najważniejszym "elementem" akcji, który otrzymali, był wolontariusz. To on dociera do rodzin czekających na wsparcie. To on poznaje ich historie i najważniejsze potrzeby oraz pośredniczy w przekazywaniu spersonalizowanego wsparcia od darczyńców.

Kiedy darczyńca zdecyduje się na przygotowanie pomocy dla konkretnej rodziny, to właśnie wolontariusz wspiera go radą. W czasie grudniowego Weekendu Cudów odbiera paczkę od darczyńcy i pomaga dostarczyć ją rodzinie, którą ma pod opieką. To moment radości, która staje się udziałem każdej ze stron. - Sprawia mi to ogromną przyjemność i satysfakcję, gdy widzę radość u innych. Czuję się, jakbym pomagała zmieniać świat na lepsze - przyznaje wolontariuszka Ania.

W 2022 r. w Szlachetną Paczkę włączyło się ponad 12 tys. wolontariuszy i wolontariuszek. Odwiedzili niemal 23 tys. rodzin i zdecydowali o włączeniu do programu prawie 15,5 tys. z nich. - W pędzącym świecie trzeba się zatrzymać, zauważyć drugiego człowieka i po prostu z nim pobyć. Strona www.szlachetnapaczka.pl to miejsce, gdzie możesz się zgłosić do wolontariatu w naszej inicjatywie i stać się taką osobą, która zmieni świat na dobre kogoś z twojego otoczenia - zachęca do włączenia się w Szlachetną Paczkę prezes stowarzyszenia.