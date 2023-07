ŚDM. Czas odzyskiwania wolności  

Są to zarówno przygotowania duchowe, jak i lekcja obcowania z innymi ludźmi. Polscy pielgrzymi są goszczeni przez Portugalczyków w ich domach. - Myślę, że nic tak nie otwiera na świat jak właśnie poznanie drugiego człowieka, jego sposobu myślenia, jak bycie z nim. Po prostu bycie z nim - mówi kl. Jakub, który w ŚDM bierze udział wraz z grupą z Trzebini.

Diecezjalny koordynator wyjazdu na ŚDM, ks. Michał Korbel, który jest jednocześnie opiekunem grupy, podkreśla z kolei, że cechą wspólną wszystkich parafii i wspólnot, które przyjmują pielgrzymów z archidiecezji krakowskiej, są otwartość i ogromna gościnność. - Bardzo cieszą się z tego, że mogą gościć pielgrzymów z Krakowa. Dla nich jest to też nawiązanie do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r., ale przede wszystkim nasza archidiecezja jest kojarzona z osobą św. Jana Pawła II. Jesteśmy przyjmowani bardzo serdecznie przez Portugalczyków, z w pełni otwartym sercem - mówi duchowny.

Z młodymi pielgrzymami wciąż są krakowscy biskup. W piątek 28 lipca z tą wspólnotą modlił się abp Marek Jędraszewski, który przewodniczył Mszy św. w Santuario de Nossa Senhora dos Milagres w São João da Madeira. Metropolita krakowski przypomniał, że w czasie pierwszej podróży apostolskiej do Polski, po upadku komunizmu, Jan Paweł II rozważał kolejne przykazania Dekalogu. Podkreślił, że aby być wolnym, trzeba „na nowo wrócić do pewnego porządku Ducha”, który wyznaczony jest przez dziesięć przykazań. Metropolita zwrócił uwagę, że była to najtrudniejsza z papieskich pielgrzymek do ojczyzny. - Brakowało Polakom odwagi, żeby zerwać z przeszłością i na nowo budować wszystko na Panu Bogu - wolność osobistą, społeczną, narodową i państwową - mówił.

Zadał młodym pytania do refleksji. - Komu ja naprawdę służę? Kto jest naprawdę moim Bogiem? Jaki jest świat wartości, który decyduje o mojej wolności? Czy nie jest w mojej duszy jeszcze wiele bożków, przed którymi chętniej biłbym pokłony niż przed Bogiem? - mówił hierarcha. Wspomniał, czym powinny być tegoroczne ŚDM. - Niech będzie to czas odzyskiwania wolności - wolności ducha, która jest najważniejszym kryterium wolności człowieka. Niech będzie to czas jeszcze większego związania się z Panem Jezusem Chrystusem, który przyszedł, żeby wyzwolić nas do wolności - mówił metropolita krakowski.