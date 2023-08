Muzyczne eksploracje pod Babią Górą  

Jak nauczyć dziecko, by potrafiło mówić o swych emocjach i nie miało z tym problemów w dorosłym życiu? Dlaczego boimy się mówić o tym, co nas boli, zasmuca czy niepokoi? Obawiamy się odrzucenia, a może po prostu nie potrafimy tego robić? Jak nauczyć dziecko mówić o swych emocjach, by nie miało z tym problemów w dorosłym życiu? Na te pytania odpowiada Teresa Kabut, socjoterapeutka.