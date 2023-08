Zmarł prof. Marian Śnieżyński - mistrz pedagogii dialogu  

Profesor Marian Emil Śnieżyński urodził się 8 stycznia 1939 roku w Nowych Dworach. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Wadowicach oraz studiów magisterskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, w 1973 roku obronił doktorat, a w 1998 roku uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego. Jego dorobek naukowy obejmuje 19 książek poświęconych głównie pedagogii dialogu oraz ponad 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Wypromował 19 doktorów i kilkuset magistrów pedagogiki.

Jego wkład w rozwój pedagogiki, a szczególnie dydaktyki dialogu, jest nieoceniony. W swojej twórczości naukowej i dydaktycznej podkreślał znaczenie edukacji opartej na dialogu jako drodze rozwoju człowieka. „Marzeniem moim jest także realizacja procesu nauczania, która będzie sprzyjać, która wręcz zainspiruje i wyzwoli dialog edukacyjny” - pisał.

Przez lata był związany z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie i Akademią Ignatianum. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. prorektora UP w Krakowie ds. dydaktycznych, prodziekana Wydziału Humanistycznego UP oraz kierownika Katedry Dydaktyki Ogólnej UP.

Był również członkiem Komisji Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej oraz członkiem PAN.

W 1989 roku rozpoczął pracę na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i doprowadził do powstania na Wydziale Teologicznym Katedry Pedagogiki, która służyła ówczesnym trzem wydziałom uczelni.

W 2004 roku przeszedł na emeryturę, jednak nadal angażował się w życie społeczności akademickiej PAT i później Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Przez 12 lat, od 2010 roku był członkiem Rady Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla UPJPII.

Prof. Marian Śnieżyński był również pasjonatem malowania pejzaży oraz jazdy na rowerze.

Jak podkreśla w nekrologu Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, prof. Śnieżyński był „nie tylko wybitnym naukowcem, ale również inspirującym nauczycielem i mentorem dla wielu pokoleń studentów”.

„Jego pasja do nauki, zaangażowanie w życie akademickie oraz nieustanne dążenie do doskonałości były dla nas wszystkich źródłem inspiracji. Jego postawa życiowa, oparta na dialogu i poszukiwaniu prawdy, będzie nam zawsze przypominać o wartościach, które powinniśmy pielęgnować w naszym życiu zawodowym i osobistym” - czytamy.

„Chociaż Profesor odszedł od nas, jego dziedzictwo pozostanie w sercach i umysłach wszystkich, którzy mieli przywilej z nim pracować i uczyć się. Jego nauki, ideały i wartości, ale także serdeczny codzienny uśmiech będą żyć w naszej społeczności akademickiej przez wiele lat” - zapewniają uczniowie i współpracownicy zmarłego naukowca.

Uroczystości pogrzebowe prof. Śnieżyńskiego odbędą się w środę 16 sierpnia o 13.00 w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.