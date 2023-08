Witali ich abp Marek Jędraszewski oraz bp Jan Zając. Wędrówkę zakończyła zaś Msza św. na jasnogórskich wałach, której przewodniczył metropolita krakowski. W homilii mówił m.in., że powołanie do wolności to nasza wielkość i godność Bożych dzieci. - Wolność to wielka łaska i wielki dar, który jest owocem Bożej miłości i sprawia, że ludzie mogą kochać Pana oraz swych bliźnich. (…) Z tej wolności i miłości rodzi się radość z wiary, otrzymanej w chwili przyjęcia chrztu - zauważył arcybiskup dodając, że nikt z kapłanów nie może się czuć panem wiary drugiego człowieka, ale każdy z pasterzy musi troszczyć się o to, by "budzić radość w tych, którzy zostali im przeznaczeni jako owce".

- To my przecież, przeżywając radość swej wiary, budzimy tę radość u innych, tą radością się dzielimy, poprzez tę radość wiary umacniamy innych. Mówiąc to mam w oczach i sercu te chwile, które przeżywaliśmy, gdy miałem szczęście wraz z bp. Janem witać was u stóp Jasnogórskiej Pani, podawać wam ręce i cieszyć się z waszych pełnych radości oczu - mówił metropolita. Przekonywał też, że „nasze wielkie zadanie w tym świecie polega na tym, by "głosić radość wynikającą z wiary i tą radością się dzielić”. - To wielkie, apostolskie zadanie w świecie, który żyje tak jakby Boga nie było - tłumaczył abp Jędraszewski. Jego zdaniem człowiek żyjący jakby Boga nie było, jest wewnętrznie okaleczany. - Brakuje mu tej najbardziej fundamentalnej relacji, odniesienia do Tego, który go stworzył, obdarzył życiem i w swym miłosierdziu czeka na niego. (…) Ci, którzy mają szczęście przynależeć do Kościoła, podczas trudów podążania do Boga odczuwają radość i szczęście - wskazał metropolita. Mówił również, że pielgrzymka to szczególne doświadczenie Kościoła - wspólnoty ludu Bożego, który idzie razem do Matki Najświętszej ukazującej Swego Syna.

- Wzięliście na siebie ciężar pielgrzymowania, by iść razem z Jezusem i Jemu wszystko przekazać. Intencje, które przynieśliście ofiarujecie teraz Bogu przez Najświętsze Serce Matki. Niech Bóg przyjmie wasz trud, zdążanie, nadzieje, modlitwy. Niech przyjmie, niech im błogosławi, niech da wam na nowo radość i dumę, że jesteście zrodzeni w świętym, katolickim i apostolskim Kościele, zgłębiacie w nim poczucie tożsamości, a radość waszej przynależności do Boga jest waszą chlubą - podkreślił arcybiskup.

43. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę trwała pod hasłem "Wierzę w Kościół Chrystusowy". Pielgrzymi z całej archidiecezji podzieleni byli na 8 wspólnot - cztery z Krakowa (prądnicka, śródmiejska, podgórsko-wielicka i nowohucka) oraz cztery z terenu archidiecezji: V - Myślenice, Gdów, Dobczyce, Mszana Dolna, Niepołomice, VI - Skawina, Czernichów, Krzeszowice, VII - Chrzanów, Libiąż, Spytkowice, Zator, Trzebinia i VIII - Sucha Beskidzka. Z krakowską pielgrzymką na Jasną Górę szła także grupa bocheńska.