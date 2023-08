Koncert odbył się w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym przy bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z okazji 60. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Bożej Ludźmierskiej przez bł. kard. Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia, i ówczesnego bp. krakowskiego Karola Wojtyłę.

- Modlitwa łączy człowieka z Bogiem, a przez to wyzwala spod panowania czasu. Jeśli przy tym jest połączona z pięknem artystycznego wyrazu, obojętnego wobec przemijania, staje się szczeliną, przez którą do naszego ludzkiego doświadczenia przenika wieczność. Oratorium Jana Kantego Pawluśkiewicza skomponowane do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego jest tego przykładem. Wykonane po raz pierwszy w ludźmierskim sanktuarium - 28 września 1992 r. - "Nieszpory Ludźmierskie" przejęły władzę nad czasem. Wbrew ruchowi planet i gwiazd zatrzymują na moment ich bieg, a w sercu każdego z nas na nowo ożywają słowa Maryi: "Magnificat anima mea Dominum" - komentuje ks. Maciej Ścibor, kustosz ludźmierskiego sanktuarium.

Podczas "Nieszporów Ludźmierskich" był obecny ich kompozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz, który pogratulował artystom wykonania dzieła.

Przed liczną publicznością wystąpili Beata Rybotycka, Hanna Banaszak (obie artystki śpiewają w "Nieszporach" od chwili premiery), Joanna Freszel, Andrzej Lampert, Michał Słowecki i piosenkarz Marcin Sójka. Towarzyszył im chór i orkiestra Opery Krakowskiej pod batutą prof. Piotra Sułkowskiego. Chór przygotował Janusz Wierzgacz.

Głównym punktem programu obchodów 60-lecia koronacji figury Matki Boskiej Ludźmierskiej będzie Msza św. odpustowa 15 sierpnia o godz. 11.30, którą odprawi metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.