Rozpoczynają się Warsztaty Modlitwy i Życia  

Uczestnicy poznają różne formy modlitwy i będą się uczyli wprowadzać je w codzienne życie. Warsztaty opierają się na słowie Bożym i duchowości chrześcijańskiej, dotykając trzech aspektów relacji - z Bogiem, drugim człowiekiem i sobą samym. Do tej pory warsztaty modlitewne przeprowadzono w 40 krajach świata.

Pomysłodawcą Warsztatów Modlitwy i Życia jest Ignacio Larrañaga OFMCap. Urodził się 4 maja 1928 r. w Loyoli w Hiszpanii, zmarł 28 października 2013 r. w Guadalajarze w Meksyku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1952 roku. Podczas pełnienia posługi w Ameryce Południowej został jednym ze współtwórców Centrum Studiów Franciszkańskich. W wieku 32 lat czuł się rozczarowany życiem i cierpiał na bezsenność. Pewnego razu, gdy przyglądał się rozgwieżdżonemu niebu przez okno sypialni, wszystko w jego życiu się zmieniło. Poczuł na nowo radość, spokój, siłę, z jego oczu popłynęły łzy. Wydarzenie to dogłębnie przemyślał. Opisuje je jako podobne do błysku, który zaskakuje w najbardziej niespodziewanym momencie i nie jest skutkiem działania psychiki człowieka.

Według Larrañagi, doświadczenie, które z taką mocą wtargnęło do jego serca, pochodziło z zewnątrz. Było nie do odparcia, żywe i znaczące. Nie można było go powtórzyć. Przytrafiło się tylko raz, ale naznaczyło go na całe życie, wpłynęło na zmianę poglądów i życiowych planów. Wszystko, co potem zrobił, pozostawało pod wpływem tego doświadczenia. Mając 45 lat, rozpoczął działalność pisarską, wydał książkę pt. "Prorok modlitwy". Wkrótce stał się znanym na całym świecie twórcą Spotkań Doświadczenia Boga. Napisał 16 książek.

W 1984 r. założył Warsztaty Modlitwy i Życia, które działają do dzisiaj w ponad 40 krajach. W ostatnich latach życia oddał się posłudze ewangelizacyjnej. Prowadził ją w teatrach, salach gimnastycznych i na stadionach. W 2007 r. zamieszkał w Santiago, gdzie obchodził jubileusz 55-lecia kapłaństwa. Przez ostatnie 35 lat życia nieustannie przemierzał świat, by ewangelizować, animować i umacniać wspólnoty. Jest jednym z najbardziej znanych hiszpańskojęzycznych autorów religijnych.