Dziękczynienie za beatyfikację rodziny Ulmów  

Do udziału w dorocznej pielgrzymce do sanktuarium pasyjno-maryjnego zachęca ks. Paweł Gałuszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz prezes Fundacji Towarzyszenia Rodzinie w Krakowie. - Rodziny, które przyjeżdżają do Kalwarii, są dla nas znakiem nadziei, pokazując piękno życia rodzinnego, które istnieje pomimo różnych trudności. Wiele osób przystępuje tego dnia do sakramentu pokuty i pojednania, rodzą się konkretne postanowienia. Dużo rodzin mówi nam też, że pielgrzymka, która niejako rozpoczyna nowy rok szkolny, jest czymś, do czego można się odwoływać w kolejnych miesiącach, w zwykłej codzienności - mówi ks. Paweł.

- Pragnę zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w pielgrzymce. Będziemy dziękować Panu Bogu za dar beatyfikacji kolejnych świadków wiary - rodziny Ulmów. Oni pokazali, co znaczy walczyć o ład moralny i zdać egzamin z wiary i próby charakteru - okazali się niezłomni. Ich trud niezłomności i codziennej miłości będzie okazją, by postawiać sobie pytanie, jak to wygląda w naszych rodzinach - mówi z kolei abp Marek Jędraszewski.

31. Pielgrzymka Rodzin rozpocznie się o godz. 9 przy stacji "U Piłata" na kalwaryjskich dróżkach, skąd wyruszy Droga Krzyżowa. O 11.30 Mszy św. przed bazyliką będzie przewodniczył metropolita krakowski.

Warto dodać, że autorem rozważań Drogi Krzyżowej jest w tym roku Szymon Babuchowski, dziennikarz "Gościa Niedzielnego".