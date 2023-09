Uroczystej Mszy św. w sobotę 16 września przewodniczył abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. W wygłoszonej homilii ocenił, że patron parafii - św. Stanisław Kostka - to wielki Polak, który mimo młodego wieku był niezłomny i potrafił zdobywać to, co niewyobrażalne dla przeciętnego człowieka.

- Był nieugięty w zdążaniu do Chrystusa i od samego początku wyrażał szczególne uznanie wartości życia i świętości. To właśnie w nim podczas bitwy pod Chocimiem rycerze widzieli natchnienie dla siebie, by się nie poddać i nie zwątpić, ale zwyciężyć - powiedział hierarcha.

Przypomniał, że w 1975 r. kard. Karol Wojtyła odwiedził Kwaczałę i zwrócił uwagę na konieczność zbudowania świątyni w tej miejscowości. - Wszystko po to, by mieszkający tu ludzie mieli łatwiejszy dostęp do Boga i sakramentów. Warto tu przytoczyć słowa Jana Pawła II, który przed decyzją o erygowaniu parafii odwiedził w czerwcu 1983 r. Polskę. Mówił on wtedy znamiennie: "Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów" - wskazał abp Jędraszewski.

Odniósł się także do osoby Józefy Filipek, mieszkanki Kwaczały, w której domu od 1972 r. działał lokalny punkt katechetyczny. - W 1975 r. ta właśnie kobieta oddała na własność parafii Babice swój dom i ziemię, zaznaczając, że mają one zostać przeznaczone na cele duszpasterskie w Kwaczale. To jej moc ducha i ofiarność sprawiły, że można było podejmować kolejne działania budowania struktur tej parafii - przypomniał arcybiskup, dodając, że 15 sierpnia 1983 r. kard. Franciszek Macharski wydał dekret erygujący parafię św. Stanisława Kostki w Kwaczale wraz z nominacją ks. Stanisława Stopki na jej proboszcza. Następnie w październiku podjęto pracę przy budowie kościoła.

- Ludzie budowali tę świątynię, wznosząc tutaj prawdziwy dom na skale. Budując kościół, budowali swoje wnętrze. Podejmowali ten trud i wysiłek na chwałę Boga i dla dobra duchowego oraz zbawienia innych. Bo tak buduje się dom na skale na chwałę Boga, dla dobra siebie i bliźnich. Tak się prawdziwie kocha według zasad, które przekazał Jezus, by kochać Boga całym sercem, ze wszystkich sił i całą swą duszą, a innych jak siebie samego - podsumował abp Jędraszewski.

Wyjątkowe chęci i wytrwałość parafian, którzy podjęli starania o utworzenie parafii w Kwaczale, a następnie własnymi rękami wybudowali świątynię wspominali również obecny proboszcz, ks. Marcin Bętkowski i pani sołtys Jolanta Kuciel .

- Cieszymy się, że w parafii już od 40 lat ludzie mogą dbać o swoje życie duchowe i społeczne. Jej początki nie były łatwe, ale to duża wartość. To wszystko uczy nas, że należy być wdzięcznym za obecność tutaj kościoła i wzorować się na sile wiary osób, które go zbudowały - powiedział ks. Bętkowski. - Dokładnie pamiętam niezwykły zapał wszystkich - tak ks. Stopki, jak i wiernych, by nasza miejscowość mogła się gromadzić w swojej świątyni i tu wzrastać w wartościach chrześcijańskich - dodała pani sołtys.

Konsekracji kościoła w Kwaczale dokonał 29 października 2005 r. ówczesny metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.