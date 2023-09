Kraków. Przebadaj się u bonifratrów  

Wydarzenie organizują wspólnie Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie, Konwent Zakonu Bonifratrów w Krakowie, Fundacja Bonifraterska oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie. - Jego głównym celem jest umożliwienie mieszkańcom Krakowa i okolic bezpłatnych konsultacji i badań lekarskich, do których dostęp na co dzień jest utrudniony, oraz stworzenie możliwości aktywnego, miłego i kulturalnego spędzenia czasu, który będzie okazją do integracji środowiska lokalnego - opisuje Anna Drozd z placówki.

W programie Dnia Samarytańskiego przewidziano od godz. 9 do 13 specjalistyczne konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne w szpitalu, a pomiędzy godz.11 a 14.30 piknik rodzinny w ogrodach bonifraterskich, w tym: warsztaty i zabawy dla dzieci, grillowanie oraz pokaz pierwszej pomocy wraz z możliwością obejrzenia pojazdu ratownictwa medycznego straży pożarnej. - W ubiegłych latach z konsultacji lekarskich skorzystało ok. 700 osób, natomiast badania diagnostyczne wykonało ok. 300 osób. Realizowane pikniki rodzinne również cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i wzięło w nich udział ponad 1200 osób. Jeszcze raz pragniemy zaznaczyć, że wszystkie te działania są dla odwiedzających nas osób całkowicie bezpłatne - podkreśla A. Drozd.

Co ważne, na porady medyczne obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zgłoszenia - zawierające dane (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania z kodem pocztowym) wraz z podaniem rodzaju porady - należy przesłać drogą elektroniczną na: dziensamarytanski@bonifratrzy.krakow.pl.

Wydarzenie zakończą o godz. 18.30 Eucharystia w kościele bonifratrów pw. Trójcy Przenajświętszej (ul. Krakowska 48) i w tym samym miejscu o godz. 20 koncert Marka Bałaty, który wykona pieśni eucharystyczne w nowym brzmieniu. Artysta wystąpi z zespołem muzyków.

Zainteresowani powinni przybyć 7 października na krakowski Kazimierz do zakątka bonifraterskiego przy ul. Trynitarskiej 11. Więcej informacji na: www.bonifratrzy.pl/szpital-krakow/.