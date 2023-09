Andrzej Duda chce letniej olimpiady... w 2036 roku  

Transport „Gościa” dotarł do Zaporoża. „Wyładowywaliśmy dary. Obok nas karetki na sygnale pędziły z ciężko rannymi do szpitala” Przygotowana z okazji 100-lecia „Gościa Niedzielnego” pomoc humanitarna dotarła do Zaporoża. Uczestniczyłem w dostarczaniu darów do miejsc, w których są bardzo potrzebne.