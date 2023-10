Metropolita krakowski skierował list do archidiecezjan do odczytania w niedzielę 1 października. "Mając na uwadze te wielkie wyzwania, a równocześnie zadania, jakie w najbliższym czasie stają przed nami, bardzo Was wszystkich proszę, Drodzy Siostry i Bracia, o żarliwą, codzienną modlitwę różańcową ofiarowaną w intencjach Kościoła i Ojczyzny" - pisze w nim abp Marek Jędraszewski.

Poniżej podajemy treść listu metropolity.

Prośba o modlitwę w intencjach

Kościoła i Ojczyzny

Drodzy Archidiecezjanie!

Dzisiejszą niedzielą zaczyna się październik, który w Kościele katolickim jest tradycyjnie związany z odmawianą w naszych domach i parafiach modlitwą różańcową. W tym roku miesiąc ten będzie naznaczony bardzo ważnymi wydarzeniami dotyczącymi zarówno życia Kościoła, jak i naszej Ojczyzny.

Najpierw w najbliższą środę 4 bm. rozpoczną się w Rzymie obrady pierwszej sesji XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat: "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja". Druga sesja tego Synodu będzie miała miejsce w październiku przyszłego roku. Ten dwuetapowy sposób urzeczywistniania się Synodu pozwoli, zdaniem Ojca Świętego Franciszka, "mieć do dyspozycji więcej czasu na rozeznanie". W konsekwencji będzie on sprzyjać lepszemu „zrozumieniu synodalności jako konstytutywnego wymiaru Kościoła, aby pomóc wszystkim przeżywać go w pielgrzymowaniu braci i sióstr, którzy świadczą o radości Ewangelii”.

Natomiast w niedzielę 15 października br. w naszej Ojczyźnie będą miały miejsce wybory parlamentarne, które zadecydują o naszym dalszym życiu narodowym i społecznym. Czterdzieści lat temu, 18 czerwca 1983 roku, św. Jan Paweł II Wielki podczas Apelu Jasnogórskiego mówił: "Czuwam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje. (…) Powiem tylko, że to, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie można zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Natomiast czuwajmy przy wszystkim, co stanowi autentyczne dziedzictwo pokoleń, starając się wzbogacić to dziedzictwo. Naród zaś jest przede wszystkim bogaty ludźmi. Bogaty człowiekiem. (…) Bogaty każdym, który czuwa w imię prawdy, ona bowiem nadaje kształt miłości".

Na czym konkretnie polega dzisiaj nasza odpowiedzialność za Polskę, określiła niedawno Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, która w dniu 21 września br. opublikowała dokument pt. "Vademecum wyborcze katolika". Jest w nim najpierw mowa o tym, że "udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika" i że w podejmowanych decyzjach winien on kierować się zasadami dobra wspólnego. Sprzeciwiając się zatem budowaniu świata "tak, jakby Boga nie było", nie może on, w konsekwencji, iść na jakiekolwiek kompromisy w takich sprawach, jak: troska o budowany na obiektywnej prawdzie pokój wewnętrzny i zewnętrzny, obrona wolności sumienia i wolności religijnej, obrona życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, opowiadanie się za rodziną opartą na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci, zagwarantowanie prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci, sprzeciw wobec "ekonomii, która zabija".

Mając na uwadze te wielkie wyzwania, a równocześnie zadania, jakie w najbliższym czasie stają przed nami, bardzo Was wszystkich proszę, Drodzy Siostry i Bracia, o żarliwą, codzienną modlitwę różańcową ofiarowaną w intencjach Kościoła i Ojczyzny. Niech w ten sposób objawi się zarówno nasza miłość do Kościoła, który jest naszą Matką, jak i postawa czuwania w odniesieniu do tego wielkiego dobra, któremu na imię Polska.

Z serca Wam wszystkim, Drodzy Siostry i Bracia, błogosławię

+ Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kraków, 27 września 2023 roku