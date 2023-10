Akademia Przyszłości i Szlachetna Paczka potrzebują wolontariuszy  

Akademia Przyszłości to program społeczny, który co roku pomaga ok. 2 tys. dzieci z niskim poczuciem własnej wartości. - Poszukujemy osób chcących odmienić życie swojego podopiecznego lub podopiecznej, z którą lub którym będą spotykać się raz w tygodniu, najczęściej w szkole, podczas indywidualnych zajęć - wyjaśnia Agnieszka Grzechnik, dyrektorka Akademii Przyszłości i Szlachetnej Paczki.

Wolontariusz poświęca dziecku czas i uwagę, poznaje przyczyny braku wiary w siebie i towarzyszy w budowaniu samooceny oraz realizacji marzeń. Sam również zyskuje. - To dla niego szansa na rozwijanie swoich kompetencji. Organizacja czasu pracy, podniesienie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych - zarówno praca z dzieckiem, jak i dostęp do oferty szkoleń z zakresu zarządzania czy komunikacji, jakie gwarantują organizatorzy programu, niosą za sobą wiele korzyści - podkreśla A. Grzechnik, dodając, że każdy chętny otrzyma wsparcie od tych, którzy są już bardziej doświadczeni w Akademii Przyszłości, jak i specjalistów, w tym psychologów i pedagogów.

Z kolei wolontariat w Szlachetnej Paczce to propozycja dla osób, które nie godzą się na obojętność wobec najbardziej potrzebujących. - Nasza akcja to miejsce, gdzie spotykają się wolontariusze, którzy zmieniają świat na dobre. Zmieniają swój własny świat, ale ulepszają przede wszystkim świat osób, które w lokalnej społeczności wymagają zainteresowania i pomocy - mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia "Wiosna".

Wolontariusz Szlachetnej Paczki dociera do rodzin czekających na pomoc. To on poznaje ich historie i najważniejsze potrzeby oraz pośredniczy w przekazywaniu spersonalizowanego wsparcia od darczyńców. Kiedy darczyńca zdecyduje się na przygotowanie pomocy dla konkretnej rodziny, to właśnie wolontariusz wspiera go radą. W czasie grudniowego Weekendu Cudów odbiera paczkę od darczyńcy i pomaga dostarczyć ją rodzinie, którą ma pod opieką.

Akademia Przyszłości co roku rekrutuje do programu ok. 2 tys. wolontariuszy, a Szlachetna Paczka - ok. 12 tys. Zainteresowani mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularzy na stronie www.akademiaprzyszłości.org.pl i www.szlachetnapaczka.pl.