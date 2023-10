Zakopane. Sala sensoryczna za 100 tys. zł  

W Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Koło" w Zakopanem w piątek 6 października odbyło się uroczyste otwarcie sali do integracji sensorycznej.

Stworzenie sali do integracji sensorycznej było możliwe dzięki wsparciu Fundacji "Pruszyńscy”, którą reprezentowała Agnieszki Pruszyńska. Stowarzyszenie otrzymało darowiznę w kwocie 100 tys. zł. - To dzięki darowiźnie przekazanej przez fundację mogliśmy wyremontować i wyposażyć salę SI z myślą o naszych uczniach, aby jak najlepiej wspierać ich całościowy rozwój i przyczynić się do ich lepszego funkcjonowania - zaznaczył Tomasz Stachoń, sekretarz zarządu.

Przewodnicząca zarządu Agnieszka Basiorka oraz Agnieszka Pruszyńska dokonały uroczystego otwarcia sali SI, przecinając wstęgę. - W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Koło" w Zakopanem, wszystkich rodziców, pracowników i uczestników zajęć, pragniemy złożyć serdeczne podziękowania pani Agnieszce Pruszyńskiej, która osobiście zaangażowała się w realizację naszych marzeń - powiedział Agnieszka Basiorka.

Na upamiętnienie tego wydarzenia przedstawiciele fundatorów, rodziców oraz uczestników odbili swoje dłonie na ścianie pamiątkowej.

Sala integracji sensorycznej jest przeznaczona do prowadzenia zajęć terapeutycznych, których głównym celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych jak również stymulowanie zaburzonych funkcji integracji sensorycznej.

Terapia metodą Integracji Sensorycznej oparta jest na relacji, kreatywnym podążaniu za dzieckiem i uważności na niego i jego reakcje, jest ukierunkowana na rozwój wszystkich jego sfer: ruchowej, poznawczej, emocjonalno-społecznej, oraz mowy.