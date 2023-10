Kraków. Fenomen Nowosielskiego

Przez cały rok 2023 odbywają się rozmaite wydarzenia z okazji 100. rocznicy urodzin artysty. "Zainspirowani charyzmatycznym fenomenem twórczości Nowosielskiego w gronie badaczy i twórców chcemy podjąć dyskusję na temat kryzysu współczesnej sztuki sakralnej i prognozowanych możliwości jej odnowy" - deklarują organizatorzy konferencji, której patronuje "Gość Krakowski".

Obrady będą się rozpoczynały codziennie o godz. 10. Każdego dnia odbędą się dwie sesje z udziałem historyków i krytyków sztuki, malarzy i teologów. We wtorek 10 października zostaną m.in. wygłoszone wykłady ks. dr. Henryka Paprockiego - "Teologia Jerzego Nowosielskiego: przez rozpacz do zmartwychwstania" (godz.10.30-10.50) i dr Krystyny Czerni "Jerzy Nowosielski jako bohater i ofiara popkultury" (godz. 11.50-12.10), we wtorek 11 października zaś, w ramach konferencyjnej sesji "Sztuka sakralna w przyszłości - prognozy", będzie można wysłuchać m.in. wykładu o. Tomasza Biłka OP - "Widzący palec. Od zmierzchu »sztuki sakralnej« do świtu »wiary widzącej«" (godz. 10.40-11), Marty Tarabuły - "Matka Boska z kokardkami. Czy można namalować katolicyzm na nowo?" i Mateusza Środonia - "Sztuka sakralna - wyraz wiary Kościoła".