Małopolska. Staną przy urnach wyborczych  

Głosowanie parlamentarne i referendalne będzie się odbywało od godz. 7 do 21 w tych samych lokalach obwodowych komisji wyborczych. Głosujący otrzymają trzy karty: z nazwiskami kandydatów do Sejmu oraz Senatu oraz z 4 pytaniami referendalnymi (nie ma obowiązku pobierania ich wszystkich).

Mieszkańcy naszej archidiecezji reprezentantów do Sejmu RP będą wybierali w okręgach: nr 12, obejmującym m.in. powiaty: chrzanowski, myślenicki, suski i wadowicki - 8 mandatów, nr 13, obejmującym m.in. powiat krakowski oraz Kraków - 14 mandatów, nr 14, obejmującym m.in. powiaty nowotarski i tatrzański - 10 mandatów oraz nr 15, obejmującym m.in. powiat wielicki - 9 mandatów. Senatorowie będą wybierani w okręgach: 30, 31, 32, 33, 34 i 36.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl.

21 września Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, odnosząc się do nauki społecznej Kościoła, w specjalnym vademecum włączyła się w agitację wyborczą, przypominając podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik w trakcie wyborów na różnych poziomach. Wskazała, że w sprawach wartości nienegocjowalnych, które dotyczą porządku moralnego, katolik nie może pójść na kompromis. Wśród kwestii, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych, wymieniono: prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, prawa rodziny opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci, prymat rodziców w wychowaniu dzieci, wolność sumienia i wolność religijną, sprzeciwianie się budowaniu świata "tak, jakby Boga nie było", wewnętrzny i zewnętrzny pokój oraz "etyczny kształt procesów gospodarczych".