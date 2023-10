Kraków. Przyjechała "Trójca Święta" Mehoffera  

Do Muzeum Narodowego przywieziono pięć kartonów do witraży zaprojektowanych niegdyś przez Józefa Mehoffera (1869-1946) do prezbiterium katedry św. Mikołaja z Miry w szwajcarskim Fryburgu. Dopełniają pozostałe szesnaście kartonów fryburskich, które już wcześniej były w zbiorach muzeum.

W tej ostatniej partii kartonów, wykonanej w latach 1918-1936 i znajdującej się do tej pory jako depozyt rodziny artysty w Musée d’art et d’histoire de Fribourg, znajdują się trzy wizerunki Trójcy Świętej oraz przedstawienia: "Fryburg Kościelny" i "Fryburg Świecki". 12 października pokazano w Galerii Sztuki XX i XXI wieku w Gmachu Głównym MNK centralny z nich - "Boga Ojca" z 1922 roku. - Kartony fryburskie Józefa Mehoffera należą do najważniejszych arcydzieł z okresu Młodej Polski. Artysta zaprojektował monumentalnej skali zespół witrażowy, który w historii sztuki polskiej nie ma sobie równych pod względem skali i wartości artystycznej. Mehoffer wprowadził do gotyckiego kościoła oryginalną stylistykę, nawiązującą zarówno do współczesnej mu idei polskiego stylu narodowego, jak i zachodnioeuropejskiego Art Nouveau. Potrafił też w nowatorski sposób zaprezentować tradycyjną chrześcijańską ikonografię, o czym świadczy zwłaszcza monumentalne przedstawienie Trójcy Świętej. Dla Muzeum Narodowego w Krakowie, specjalizującego się w kolekcjonowaniu sztuki Młodej Polski, pozyskanie kompletu kartonów fryburskich jest wydarzeniem bezprecedensowym, które nadaje naszym młodopolskim zbiorom najwyższą rangę - mówi prof. Andrzej Szczerski, dyrektor MNK.

Fryburska katedra pw. św. Mikołaja z Miry jest gotycką trójnawową bazyliką wzniesioną w latach 1283-1490. Wnętrze oświetlają dwudzielne ostrołukowe okna przyległych do nich kaplic o wysokości ok. siedmiu metrów: po cztery z każdej strony. W zamkniętym pięciobocznie prezbiterium usytuowanych jest kolejnych pięć okien o wysokości dwunastu metrów.

W styczniu 1895 r. fryburskie Bractwo Najświętszego Sakramentu ogłosiło międzynarodowy konkurs na projekt witraży do katedry. Wzięło w nim udział czterdziestu siedmiu artystów. Ostateczny werdykt jury ogłosiło 15 lipca 1895 r., przyznając pierwszą nagrodę 26-letniemu wówczas Mehofferowi. Ten wybór i realizacja w 1896 roku pierwszego okna witrażowego „Apostołowie”, przyniosły młodemu polskiemu artyście niebywały sukces. Praca nad zespołem 21 kartonów do wiraży we fryburskiej świątyni, realizowana z fryburską firmą witrażowniczą Kirsch & Fleckner, zajęła artyście 41 lat i stała się dziełem jego życia!

Witraże fryburskie uważane są za arcydzieło sztuki monumentalnej przełomu XIX i XX wieku w skali europejskiej. Najwybitniejszy pod względem artystycznym z korpusu nawowego - "Męczennicy" ­- został nagrodzony złotym medalem na Powszechnej Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 r.

Warto dodać, że dopełniające wystrój katedry św. Mikołaja pięć monumentalnych witraży w prezbiterium z lat 1918-1936, których kartony projektowe przyjechały teraz do Krakowa, jest utrzymanych w odmiennej od secesji stylistyce, korespondującej bardziej z art déco. - Witraż "Bóg Ojciec", którego karton, powstały w 1922 roku, zaprezentowaliśmy w Gmachu Głównym, jest umieszczony centralnie w prezbiterium i został opatrzony francuskojęzyczną inskrypcją biblijnymi słowami "Je suis celui qui suis" - "Jestem, który jestem". Stanowi ona obramienie nieruchomego oblicza Stwórcy, w tle którego dostrzegamy równoboczny trójkąt symbolizujący Trójjedność Trójcy Świętej, a także słońce, księżyc i gwiazdy. W otaczającej Boga Ojca przestrzeni unoszą się też kręgi aniołów. Kwaterę dolną witraża wypełnia wyobrażenie gorejącego krzewu Mojżesza. W partii dolnej, "cokołowej" widnieją tablice Dekalogu, popiersie Mojżesza i Arka Przymierza. Statyczną kompozycję witraża "Bóg Ojciec" Tadeusz Adamowicz, autor monografii witraży fryburskich, uznał za artystyczną ripostę dla dynamicznego, franciszkańskiego witraża Stanisława Wyspiańskiego "Bóg Ojciec. Stań się" - mówi Beata Studziżba-Kubalska, kustoszka Domu Mehoffera - oddziału MNK.

Pięć kartonów Józefa Mehoffera było przez lata zdeponowanych przez spadkobierców artysty w Szwajcarii, natomiast szesnaście pozostałych, spadkobiercy oddali w latach 80. XX wieku w depozyt MNK. Cztery spośród nich m.in. do witraży "Najświętszy Sakrament" i "Męczennicy", muzeum nabyło do swych zbiorów w latach 2014-2019, głównie dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kolekcje Muzealne). Pozostałe siedemnaście kartonów MNK stara się zakupić od spadkobierców, dzięki specjalnej dotacji przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.